Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz. pic.twitter.com/ims9A3VE3e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2021

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALINAN KARARLARI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada normalleşme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşmeyi başlatıyoruz. Salgının yayıldığı bir ortamda normalleşme adımlarını atmak mümkün değildir. Türkiye coğrafi alan ve nüfus itibarıyla büyük olduğu için adımlarımızı kademeli atmamız gerekiyor. Çeşitli kriterlere göre illerimiz sınıflandırıldı.

81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak illere ayrıldı. her hafta risk durumuna göre illerimiz değerlendirilecek. Normalleşme uygulamaları güncellenecek. Sıkılaştırma veya gevşeme kararı iyileşme veya kötüleşmeye göre verilecek.