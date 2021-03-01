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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

01.03.2021 20:26 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin risk değerlendirme kriterine göre ayrılmış haritasını paylaştı. Haritada 4 kategoriye ayrılan bölgelerin koronavirüs salgınına yönelik olarak risk durumları yer aldı. Haritada düşük ve orta riskli olarak gösterilen illerde kısıtlamalar kaldırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALINAN KARARLARI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada normalleşme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşmeyi başlatıyoruz. Salgının yayıldığı bir ortamda normalleşme adımlarını atmak mümkün değildir. Türkiye coğrafi alan ve nüfus itibarıyla büyük olduğu için adımlarımızı kademeli atmamız gerekiyor. Çeşitli kriterlere göre illerimiz sınıflandırıldı.

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81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak illere ayrıldı. her hafta risk durumuna göre illerimiz değerlendirilecek. Normalleşme uygulamaları güncellenecek. Sıkılaştırma veya gevşeme kararı iyileşme veya kötüleşmeye göre verilecek.

Salgın artık eğilimine girerse kısıtlamalar genişletilebilecek. Buna göre; hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta risklerde kalkıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde kaldırılacak."

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller oldu

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca

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