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Nothing Ear (1) tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

27.07.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus'un önemli isimlerinden olan ancak şirketten ayrılan Carl Pei'nin yeni şirketi Nothing, ilk kablosuz kulaklık modeli Nothing Ear (1)'i tanıttı. Nothing Ear (1), benzerini pek görmediğimiz şeffaf bir tasarıma sahip.

Nothing Ear (1) tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Carl Pei, kurucularından biri olduğu OnePlus'tan yakın bir zamanda ayrılmıştı. Herkes Pei'nin ayrılık sonrası ne yapacağını merak ederken, ünlü isim Nothing adını verdiği yeni şirketiyle karşımıza çıkmıştı. Şirketin ilk donanım ürünü ise Nothing Ear (1) oldu.

Carl Pei‘nin şirketi harekete geçti: Nothing Ear 1 geliyor!Carl Pei‘nin şirketi harekete geçti: Nothing Ear 1 geliyor!

NOTHING EAR (1)'İN ÖZELLİKLERİ

Nothing Ear (1), hem şarj kutusu hem de kulaklık başlıkları şeffaf plastikten yapılmış sıra dışı bir tasarım ile geliyor. Şeffaf plastik, kasanın bir kısmının görülmesine ve ayrıca kablosuz kulaklıkların iç kısımlarına göz atmaya izin veriyor.

Nothing Ear (1) özellikleri

11.6 mm dinamik sürücüye sahip olan Nothing Ear (1), SBC ve AAC kodekleriyle Bluetooth 5.2 bağlantısını destekliyor. Aktif gürültü engelleme (ANC), kablosuz şarj ve suya dayanıklılık gibi özelliklere de sahip olan kulaklık, dokunmatik kontrol tuşlarına sahip. Şeffaflık modu sunan kulaklık iOS ve Android cihazlarla eşleştirilebiliyor.

Nothing Ear (1), ANC etkinken şarj kutusu ile birlikte 24 saat, ANC kapalıyken ise 34 saate kadar pil ömrü sunabiliyor.

İŞTE NOTHING EAR (1)'İN FİYATI

Nothing Ear (1)'in fiyatı 99 dolar olarak belirlendi.

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Kulaklığın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

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