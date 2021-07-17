HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kablosuz kulaklıklar artık kalp ritminizi de ölçebilecek

Kablosuz kulaklıklar artık kalp ritminizi de ölçebilecek

17.07.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zepp Health markası olan Amazfit, gelişmiş sağlık izleme özelliklerine ve çoklu senaryoya ve aktif gürültü önleme özelliğine sahip yeni kablosuz stereo (TWS) kulaklıkları Amazfit PowerBuds Pro’yu piyasaya sürdü.

Kablosuz kulaklıklar artık kalp ritminizi de ölçebilecek

Son teknoloji sağlık ve fitness izleme ve 40dB’ye kadar çok senaryolu aktif gürültü önleme özelliğiyle Amazfit PowerBuds Pro’yu yanınızdan ayıramayacaksınız.

Amazfit PowerBuds Pro, egzersiz sırasında kalp atış hızını izleyen bir kulak içi PPG kalp atış hızı sensörüne sahiptir. Kulaklığa dokunulduğunda, kulaklık mevcut kalp atış hızı durumu gösterir ve kalp atış hızı çok yüksek olduğunda uyarı verir.
Yerleşik ivmeölçer sayesinde Amazfit PowerBuds Pro, oturma sırasında servikal omurganızın açısını algılayabilir. Çok uzun süre sabit bir pozisyondaysanız başınızı ve boynunuzu hareket ettirmenizi hatırlatan bir ritim çalar. duruşunuzu düzeltmenize, boyun ağrılarını ve baş ağrılarını hafifletmenize ve uzun dönemde servikal omurga sağlığı sorunlarını önlemenize yardımcı olur.

Amazfit PowerBuds Pro, dinlediğiniz ses içeriğinin desibel seviyesini gerçek zamanlı olarak izler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün işitme koruma standartlarını takip ederek, işitme duyunuzu korumaya yardımcı olmak için Zepp Uygulamasında ses azaltma ve önerilen dinleme süresi hakkında öneriler sunar.

Amazfit PowerBuds Pro, antrenmanı daha sorunsuz hale getirmek için koşunun ne zaman başladığını akıllıca algılayabilir ve ilgili spor verilerini otomatik olarak izlemeye başlayabilir.

Amazfit PowerBuds Pro, hibrit dijital uyarlanabilir gürültü azaltma ve pasif ses yalıtım teknolojisiyle 40 dB’e kadar aktif gürültü iptali sağlar. Çoklu senaryolu aktif gürültü engelleme, kullanıcıların gün boyunca farklı modlar arasında geçiş yapmasını sağlar.

Oppo modelleri için RAM arttırma güncellemesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozduŞeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozdu
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Xiaomi, Apple'ı geçti! Dünyada ikinci sıraya yükseldiXiaomi, Apple'ı geçti! Dünyada ikinci sıraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.