Kablosuz kulaklıklar artık kalp ritminizi de ölçebilecek

Son teknoloji sağlık ve fitness izleme ve 40dB’ye kadar çok senaryolu aktif gürültü önleme özelliğiyle Amazfit PowerBuds Pro’yu yanınızdan ayıramayacaksınız.

Amazfit PowerBuds Pro, egzersiz sırasında kalp atış hızını izleyen bir kulak içi PPG kalp atış hızı sensörüne sahiptir. Kulaklığa dokunulduğunda, kulaklık mevcut kalp atış hızı durumu gösterir ve kalp atış hızı çok yüksek olduğunda uyarı verir.

Yerleşik ivmeölçer sayesinde Amazfit PowerBuds Pro, oturma sırasında servikal omurganızın açısını algılayabilir. Çok uzun süre sabit bir pozisyondaysanız başınızı ve boynunuzu hareket ettirmenizi hatırlatan bir ritim çalar. duruşunuzu düzeltmenize, boyun ağrılarını ve baş ağrılarını hafifletmenize ve uzun dönemde servikal omurga sağlığı sorunlarını önlemenize yardımcı olur.

Amazfit PowerBuds Pro, dinlediğiniz ses içeriğinin desibel seviyesini gerçek zamanlı olarak izler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün işitme koruma standartlarını takip ederek, işitme duyunuzu korumaya yardımcı olmak için Zepp Uygulamasında ses azaltma ve önerilen dinleme süresi hakkında öneriler sunar.

Amazfit PowerBuds Pro, antrenmanı daha sorunsuz hale getirmek için koşunun ne zaman başladığını akıllıca algılayabilir ve ilgili spor verilerini otomatik olarak izlemeye başlayabilir.

Amazfit PowerBuds Pro, hibrit dijital uyarlanabilir gürültü azaltma ve pasif ses yalıtım teknolojisiyle 40 dB’e kadar aktif gürültü iptali sağlar. Çoklu senaryolu aktif gürültü engelleme, kullanıcıların gün boyunca farklı modlar arasında geçiş yapmasını sağlar.

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