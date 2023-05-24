'Numan beyin anlattıklarında yoktu' demişti! Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası AK Partili Kurtulmuş'tan o sözlere yanıt: "Tamamen gerçek dışı"

Türkiye 4 gün sonra 13. cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. İkinci tura kalan adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları geliyor. Dağılan ATA İttifakı'nın ilk turdaki cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini duyurmasının ardından son olarak dağılan ittifaktan bir diğer lider olan Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

KARARINI BU SÖZLERLE DUYURDU

Kılıçdaroğlu ile fikir birliğine vardıklarını belirten ve ortak protokol metni imzalayan Ümit Özdağ, "Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleme kararı verdik" dedi ve seçmenlere Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısında bulundu.

Açıklamadan kısa süre sonra ise 7 madddelik ortak protokol metni paylaşıldı.

ŞENTOP'TAN 'DEMEK Kİ SIKINTI VAR' YORUMU

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek kararını TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları dikkat çekti. Şentop konuyla ilgili şunları ifade etti:

"Sayın Özdağ'ın bugünkü değerlendirmesine baktığımızda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Protokoldeki iki imza sıkıntı var demektir."

"Sinan Oğan temel meseleyi görerek karar verdi. Kılıçdaroğlu'na PKK destekçilerinin destek vermesi Özdağ tarafından eleştiriliyordu. Sayın Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yardımcılığı bir hayli dağıttı zaten. Bir kabine oluşturacak kadar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak resmen."

AK PARTİLİ KURTULMUŞ'TAN ÖZDAĞ'A YANIT! "SÖZLERİ TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Özdağ'ın açıklamasını yaparken kendisiyle ilgili söylediklerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu sözlerle yanıt verdi:

"Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır.

Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir."