Nur Fettahoğlu mayolu pozunu paylaştı! "O zaman dans"

Son olarak Babil ve Kağıt Ev dizilerinde başrol oynayan Nur Fettahoğlu, yeni projelerine hazırlık yapıyor.

Instagram hesabını da aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti.

"RETRO BİTTİ Mİ?"

Nur Fettahoğlu, yaz aylarında evinde siyah mayosuyla çekilen bir fotoğrafını 'tb' notuyla paylaştı.



Ünlü oyuncu paylaşımına "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans" notunu yazdı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 40 yaşındaki Fettahoğlu, 1 milyon 600 bin takipçisi olduğu Instagram'da yorum yağmuruna tutuldu.



