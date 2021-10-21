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Nur Fettahoğlu mayolu pozunu paylaştı! "O zaman dans"

21.10.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 40 yaşındaki Fettahoğlu, siyah mayosuyla evinde çektirdiği bir fotoğrafını "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans" notuyla paylaştı.

Nur Fettahoğlu mayolu pozunu paylaştı! "O zaman dans"

Son olarak Babil ve Kağıt Ev dizilerinde başrol oynayan Nur Fettahoğlu, yeni projelerine hazırlık yapıyor.

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Instagram hesabını da aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti.

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"RETRO BİTTİ Mİ?"

Nur Fettahoğlu, yaz aylarında evinde siyah mayosuyla çekilen bir fotoğrafını 'tb' notuyla paylaştı.

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Ünlü oyuncu paylaşımına "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans" notunu yazdı.

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Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 40 yaşındaki Fettahoğlu, 1 milyon 600 bin takipçisi olduğu Instagram'da yorum yağmuruna tutuldu.

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Nur Fettahoğlu Instagram
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