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Nur Fettahoğlu'nun mayolu pozu hayranlarından tam not aldı

15.07.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay'la başrolünü paylaştığı 'Kağıt Ev' dizisinin finalinden sonra tatile çıkan Nur Fettahoğlu'nun siyah mayosuyla verdiği poz, hayranlarından tam not aldı.

Nur Fettahoğlu'nun mayolu pozu hayranlarından tam not aldı

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, Instagram hesabını da aktif kullanmayı ihmal etmiyor.

Fettahoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Bir aydır tatilde olan oyuncu, Instagram'dan mayolu karesini yayınladı.

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Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Fettahoğlu, 1 milyon 600 bin takipçisi olduğu Instagram'da yorum yağmuruna tutuldu.

Fettahoğlu'nun hayranları, güzel oyuncuya övgüler yağdırarak, pozu çok beğendiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Nur Fettahoğlu Tuvana Türkay
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