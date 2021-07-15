Nur Fettahoğlu'nun mayolu pozu hayranlarından tam not aldı

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, Instagram hesabını da aktif kullanmayı ihmal etmiyor.

Fettahoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Bir aydır tatilde olan oyuncu, Instagram'dan mayolu karesini yayınladı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Fettahoğlu, 1 milyon 600 bin takipçisi olduğu Instagram'da yorum yağmuruna tutuldu.

Fettahoğlu'nun hayranları, güzel oyuncuya övgüler yağdırarak, pozu çok beğendiklerini ifade etti.

