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  4. Nursel Ergin'in ağladığı programda olay çıktı! Kayınvalide gelinin üzerine yürüdü

Nursel Ergin'in ağladığı programda olay çıktı! Kayınvalide gelinin üzerine yürüdü

14.05.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlana yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yer yerinden oynadı. Gelin ve kayınvalideler birbirine girdi. Final günü yaşananlar izleyiciyi şoke etti. Senanur gelin, Miyase'nin ismini altın tahtasından silince, kayınvalide Sevilay çileden çıktı.

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gelin Senanur ve kayınvalide Sevilay Hanım arasında kriz çıktı. Hafta boyunca kötü puanlar alan Miyase'yi diğer gelinler kışkırtıyor. Senanur'un, Miyase'ye "Etkisiz eleman!" diye seslenmesi, kayınvalide Sevilay Hanım'ın mutfağı basmasına sebep oluyor...

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GELİNİM MUTFAKTA'DA OLAYLI FİNAL!

Gelinim Mutfakta 930. bölümünde Senanur, Sevilay Hanımı çileden çıkarıyor. Hafta boyunca kötü puanlar alan Miyase, gelinlerin hışmına uğruyor.

Özellikle Senanur'un, Miyase'ye "Etkisiz eleman!" diye hitap etmesi Sevilay Hanımı çok sinirlendiriyor.

Sevilay Hanım, "Sen kime diyorsun etkisiz eleman, heyyy!" sözleriyle mutfağa giriş yaptı.

Gelini Miyase, kayınvalidesinin bu tavırlarına çok şaşırdı.

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