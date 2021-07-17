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  4. Nusret geçmişini unutmadı! "Sıfırdan başladım" paylaşımı

Nusret geçmişini unutmadı! "Sıfırdan başladım" paylaşımı

17.07.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nusret, sıfırdan başlayıp bugünlere geldiği günleri anlatan bu videosunu sosyal medya hesabından "I started from below zero" (Sıfırdan başladım) notuyla paylaştı.

‘Salt Bae’ rüzgarıyla adeta Türkiye’nin Avrupa’daki reklamı oldu. 37 milyona yakın takipçisi bulunan Nusret, bugünlere nasıl geldiğini de hiç unutmadı.

Henüz 10 yaşlarındayken iş hayatına adım atan Nusret, başarının hiç de tesadüf olmadığını yayınladığı video ile bir kez daha ispat etti.

"HER ŞEY KAFADA BİTİYOR"

Sıfırdan başlayıp bugünlere geldiği günleri anlatan videosunu Instagram hesabından "I started from below zero" (Sıfırdan başladım) notuyla paylaşan Nusret’e takipçileri “Her şey kafada bitiyor”, “Azim ve başarı” ve “Başarı asla tesadüf değildir” şeklinde yorumlar yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe Instagram
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