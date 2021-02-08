Nusret Gökçe bu sefer de köfte yaptı! 'Ete şiddet uygulama'

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, şimdi de köfte yaparken bir videosunu paylaştı.

Köfteyle garip hareketler yapan Nusret'e hayranlarından yorum yağdı. Nusret'in takipçileri paylaşıma "Eti neden dövüyorsun", "Dostum bu adam elinde etle seksi oluyor", "Ete şiddet uygulama", "Tuhaf adam eti neden dövüyorsun?" yorumları yaptı.

Gökçe geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yayınladığı videoda, birbirinden güzel modellerle birlikte fiyatıyla cep yakan kahvesini içtiği anları paylaşmıştı.



