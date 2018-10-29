Nusret Türk bayrağını ABD'de dalgalandırdı

İşleri nedeniyle şu sıralar New York'ta olan sosyetik kasap Nusret Gökçe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en anlamlı şekilde kutladı. Gökçe, omzuna Türk bayrağı asarak New York, sokaklarında yürüdü.

TÜRK BAYRAĞIYLA NEW YORK SOKAKLARINDA YÜRÜDÜ

Yaptığı her paylaşımı olay olan Nusret Gökçe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla sevenlerinin gönlünde taht kurmayı başardı. Ünlü kasap, omzuna astığı Türk bayrağıyla New York sokaklarında yürüyen Gökçe, bu anları "Yaşasın Cumhuriyet" notuyla sosyal meyda hesabından paylaştı.





