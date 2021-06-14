Nvidia, RTX 30 serisi için RTX 2060'tan vazgeçiyor

Nvidia RTX 30 serisi ekran kartlarını ardı ardına piyasaya sürdü. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı yeni ekran kartları şu anda stok sıkıntısı yaşıyor. Şimdi ise Nvidia ekran kartlarının tedariki hakkında oyunculara umut veren bir rapor yayınlanmış durumda.

ÜRETİMİ RTX 30 SERİSİNE KAYDIRACAK

Raporun iddiasına göre Nvidia, AIB ortaklarına Turing mimarili GeForce RTX 2060 ekran kartının tedarikinin kesileceğini bildirdi. Böylece şirket, üretim odağını GeForce RTX 30 serisine kaydırabilecek.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, Nvidia'nın Ampere mimarisine sahip ekran kartlarına sahip olmak için stok kollamaya başlamıştı. Hatta stok sorununun oyuncuların önündeki en büyük engellerden biri olduğunu dahi söyleyebiliriz. Eğer rapordaki iddia doğruysa, bu birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.

