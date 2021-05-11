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Nvidia RTX 3050 ve RTX 3050 Ti laptop ekran kartları duyuruldu!

11.05.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nvidia, RTX 3050 ve RTX 3050 Ti dizüstü bilgisayar ekran kartlarını duyurdu. RTX 3050 ve RTX 3050 Ti bütçe dostu ekran kartı olarak görünseler de RTX 30 serisinin bazı özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Nvidia RTX 3050 ve RTX 3050 Ti laptop ekran kartları duyuruldu!

Nvidia, RTX 30 serisi ile oyuncuların ve madencilerin dikkatini çekmişti. Nvidia şimdi ise dizüstü bilgisayarlar için RTX 3050 ve RTX 3050 Ti kartını görücüye çıkardı.

RTX 3050 VE RTX 3050 Tİ NELER GETİRİYOR?

RTX 3050 ve RTX 3050 Ti, Ray Tracing (ışın izleme) desteği ve yapay zeka tabanlı DLSS sunuyor. Nvidia'nın aktardığına göre yeni RTX dizüstü bilgisayarlar, önceki nesil sistemlerden iki kat daha hızlı ve Minecraft RTX ve Call of Duty: Black Ops Cold War gibi popüler oyunlarda 1080p'de saniyede 60 kare oynanış sunuyorlar. Ayrıca NVIDIA DLSS ile GeForce RTX 3050 Ti dizüstü bilgisayarların, önceki nesil sistemlerden 2 kata kadar daha hızlı olduğu belirtiliyor. RTX 3050'nin ise teknik özellikler açısından RTX 3050 Ti'nin bir tık altında olduğu göz önüne alındığında, muhtemelen performansın bunu yansıtmasını bekleyebilirsiniz.

RTX 3050 Tİ ÖZELLİKLERİ

Nvidia CUDA çekirdekleri: 2560
Artırılmış Saat Hızı (MHz): 1035 - 1695 MHz
Bellek Boyutu: 4GB
Bellek Tipi: GDDR6

RTX 3050 ÖZELLİKLERİ

Nvidia CUDA çekirdekleri: 2048
Artırılmış Saat Hızı (MHz): 1057 - 1740 MHz
Bellek Boyutu: 4GB
Bellek Tipi: GDDR6

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Yeni RTX 3050 ve RTX 3050 Ti ekran kartına sahip dizüstü bilgisayarlar, 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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Nvidia
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