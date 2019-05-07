'İstanbul kararı yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdı'

Carlotta Gall imzalı haberde, "Ülkenin en büyük şehri ve ticari merkezi İstanbul için eşi benzeri görülmemiş mücadele, Erdoğan ve partisi için kaybın ne kadar derin bir yara açtığının altını çiziyor" denildi.

Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkent Ankara'nın yanı sıra Türkiye'nin güneyindeki önemli bazı endüstri kentlerini de kaybettiği hatırlatıldı haberde.

Muhalefetin, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebini, Erdoğan'ın ve partisinin seçmenlerin iradesini hiçe sayma girişimi olarak yorumladığı kaydedilen yazıda, tartışmalı seçim bölgelerinde yapılan yeniden sayımlarda sonucun değişmediği hatırlatıldı.

'YSK BASKIYA KARŞI SAVUNMASIZ'

Yüksek Seçim Kurulu'nun Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesi çağrısını reddedeceğine ilişkin muhalefette bir umut olduğu belirtilen yazıda, "(YSK'nın) kararı, kurulun üyelerinin görevlerini Erdoğan'ın partisine borçlu oldukları ve baskıya karşı savunmasız oldukları şüphesini pekiştirdi" denildi.

YSK Başkanı ve üyelerinin görev sürelerinin AKP'nin verdiği yasa teklifiyle 2018'de bir yıl daha uzatılması nedeniyle kurumun bağımsızlığının muhalefet tarafından sorgulandığı belirtilen haberde, kararın 4'e karşı 7 oyla alındığı da kaydedildi.