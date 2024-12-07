O anlarda sosyal medyada canlı yayındaydı! Her şey saniyeler içinde oldu: Hırsızın telefonu çaldığı anlar kameralara yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinin Bromley Common' bölgesinde çocuklarıyla birlikte akşam saatlerinde yürüyüş yaparken o anları Facebook üzerindne açtığı canlı yayında göstermek istedi. Takipçilerine akşam yemeği planlarını sorarken, "Herkes akşam yemeğini yedi mi? Akşam yemeğinde ne yediniz?" ifadelerini kullandı. Daha sonra patates püresi, taze fasulye, havuç, brokoli ve somonla birlikte fırında somon yapacağını anlattığı sırada bir anda hırsız Baker'in telefonunu çaldı.

Bisikletli hırsızın telefonu çalmasından sonra Baker bir süre arkasından koştu ancak ona yetişemedi ve soluğu karakolda aldı. Metropolitan Polisi olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve henüz bir tutuklama yapılmadığını söyledi.

Yaşadığı olayın şokunu atlattıktan sonra hırsızı bulmak için sosyal medya kullanıcılarından yardım isteyen Baker, "Dün gece saat 18.30 civarında Bromley Common'da bir Facebook canlı yayınında telefonum elimden çalındı. Bromley ve Croydon Kadın Yardımı için para topluyorduk. Bu çocuğu tanıyan var mı? Herhangi bir bilgi lütfen bana özel mesaj atın." paylaşımını yaptı.