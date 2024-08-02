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  4. O da tatil için Bodrum'u seçti! Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar lahmacun fiyatları sorulunca bakın ne dedi

O da tatil için Bodrum'u seçti! Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar lahmacun fiyatları sorulunca bakın ne dedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 10:51
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Nergis Kumbasar son dönemde verdiği kilolar ile gündemdeydi. Formda kalmaya çalışan Kumbasar tatil için Bodrum'u seçti. Pahalılığı ile dillerden düşmeyen Bodrum hakkında konuşan Kumbasar lahmacun fiyatları sorulunca verdiği yanıtla gündem oldu.

MYNET-1989'da ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlenen ve bu evlilikten Yasmin adını verdiği kızı dünyaya gelen Nergis Kumbasar 1996'da ise Erbil'den boşanmıştı.

Son dönemde Kiralık Aşk, Darısı Başımıza, İyi Günde Kötü Günde, Seversin ve Benim Güzel Ailem gibi birçok projede yer alan ünlü isim bir süredir ekranlarda görünmüyor.

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Şimdilerde verdiği kilolar ile gündemde olan ünlü oyuncu tatil için Bodrum'u seçti. Tatilden dönüp Nişantaşı'nda görüntülenen Kumbasar pahalılığı ile dillerden düşmeyen Bodrum hakkında konuştu.

1.200 TL'LİK LAHMACUN SORULDU

Ünlü isim, "Bodrum'a gittim. Ben öyle herkesin çok acayip fiyatlara yedikleri yerlere gitmemeyi tercih ediyorum" dedi. Kumbasar'a 1.200 TL'lik lahmacun sorulunca da "İçinde anca pırlanta olması lazım" yanıtını verdi.

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HAKLI BULUNDU

Kumbasar'ın bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun yorumuna 'çok doğru', 'sonunda ünlü ama mantıklı biri' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar
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