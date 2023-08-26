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O, her hâliyle güzel! İşte geçmişten bugüne en dikkat çeken Bergüzar Korel saç modelleri

25.08.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binbir Gece'nin Şehrazat'ı olarak hafızalara kazınan Bergüzar Korel; herkesi kendine hayran bırakan güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzlerinden biri. Her projesinde farklı tarz ve uzunluktaki saç modeliyle karşımıza çıkan Korel, yıllar geçse de her zaman sağlıklı ve bakımlı görünen saçlarıyla hayranlık dolu bakışları üzerine toplamaya devam ediyor. Son günlerde saç değişimi çok konuşulan güzel oyuncunun eski hallerini ve yeni değişimini gelin yakından inceleyelim.

O, her hâliyle güzel! İşte geçmişten bugüne en dikkat çeken Bergüzar Korel saç modelleri

Ekranların sevilen yüzü Bergüzar Korel, ne yapsa konuşuluyor! Kimi zaman verdiği radikal kararlarla saçlarını kısacık kestiren kimi zaman maskülen saç stilleriyle imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, stili her ne olursa olsun sağlıklı görünen saçlarıyla herkesi büyülüyor. Şimdilerde Amazon Prime Video'nun ilk yerli dizisi Düğüm'ün çekimleri için kamera karşısına geçen Bergüzar Korel'in kısa sarı saçları gündemden düşmüyor. Gelin, geçmişten günümüze birbirinden farklı saç modelleriyle kadınlara ilham olan güzel oyuncunun yeni saç stilini ve bu zamana kadar ki değişimini yakından inceleyelim. İşte Bergüzar Korel'in en dikkat çeken saç modelleri!

Binbir Gece'nin Şehrazat'ı olarak tanınan Korel, ortadan ayrılmış uzun saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti

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2006 yılında Binbir Gece dizisinde canlandırdığı Şehrazat rolüyle yıldızı parlayan Bergüzar Korel; duru güzelliğini ortaya çıkaran siyah, ortadan ayrılmış, toplu saçlarıyla izleyenleri büyüledi. Yıllardır uzun olan sağlıklı ve gür saçlarını dizi sırasında çoğunlukla topuz veya at kuyruğu yaparak kullandı. O dönem hayranlarını fazlasıyla etkiledi ve pek çok kişi bu saç stilini kullanmaya başladı.

Hacimli ve dalgalı saçlarıyla Pantene reklamlarının yüzü oldu

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Kahverengi, dalgalı ve göz dolduran hacimli saçlarıyla Pantene reklamlarının yüzü olan Bergüzar Korel; doğal güzelliğini müthiş şekilde gözler önüne serdi. Markanın birçok serisinde cesur olmakla ilgili farklı mottolara imza atan Korel, katıldığı bir lansmanda ise kadınların çekinmeden saçlarını şekillendirmesi gerektiği üzerinde durarak bir kez daha gönülleri fethetti.

"Vatanım Sensin" dizisiyle görmeye alışık olmadığımız ama bir o kadar göz kamaştıran yarım toplanmış kahverengi saçları çok beğenildi

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Vatanım Sensin dizisinde Azize rolüyle karşımıza çıkan Bergüzar Korel, dönemin ruhunu yansıtan alttan toplanmış dalgalı saçlarıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Doğallığa verdiği önemi her projesinde yansıtan oyuncu, dizinin farklı bölümlerinde saçlarını açık olarak da kullanmıştı. İri dalgalı ve bu saç stiliyle uzun saçın kendisine ne kadar yakıştığını bir kere daha gösterdi.

Kısa ve maskülen saçlı yeni Bergüzar'ı sevenleriyle paylaşarak ağızları açık bıraktı

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"Nasıl görünmek isterseniz öyle görünün, size dayatılan güzellik tabularına aldanmayın." notunu düştüğü Instagram paylaşımıyla tüm kadınlara cesaret veren Bergüzar Korel, görmeye alışık olmadığımız en kısa saçlı hâliyle karşımızda! Üst kısımları uzun bırakılan kısa ve dalgalı saçlarıyla göz kamaştıran Korel, uzun saçı tercih edenlerin bile denemek istediği modelle herkesin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Uzun süre saçlarını kısa kullansa da hamilelik döneminde uzayan kıvırcık saçlarıyla ışığına ışık kattı

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Korel, kısa saçlarıyla tarzında büyük bir değişikliğe gittikten sonra makyajsız cildi ve uzayan, doğal dalgalı saçlarına vuran akşam güneşiyle ev hâlini takipçileriyle paylaştı. Her zaman doğallıktan yana olduğunu vurgulayan ve bu tutumunu saçlarına yansıtmaktan çekinmeyen güzel oyuncu, kızı Leyla'nın doğumundan önce bir kez daha tarz değişikliğine gitti.

Kısa saç sevdasından vazgeçemeyen Bergüzar, kızı Leyla'nın baby shower kutlamasında yeni saçlarını bu fotoğrafıyla paylaştı

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Korel'in kimi zaman düz kimi zaman da dalgalı olarak kullandığı canlı, sağlıklı saçları; parlayan gözleri ve sevecen hâliyle birleşince dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Siyah ve kahverengi gibi tonlarla yepyeni imajlar denese de saçları, parlaklığını asla kaybetmiyor. Son derece havalı görünen ve Korel'e çok yakışan küt saç stili de çok beğenildi ve özellikle anne adaylarının yoğun ilgisini çekti.

Yine doğal, yine güzel!

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Küt modelin ardından saçlarını bu sefer de orta uzunlukta kestirerek açık kahveye boyatan Bergüzar Korel, yeni imajıyla da sevenlerinden tam not aldı. Saçlarını topuz, dalgalı ve düz olarak kullanan güzel oyuncu; verdiği sevimli pozlarıyla da beğeni topladı.

Herkese yakışmasa da ona kâkül çok yakışıyor!

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İtiraf edelim! Artık "Bir insana her model mi yakışır?" denilen o noktadayız. Saç rengini ve modelini tamamen değiştirdikten sonra vakit kaybetmeden yeni bir modele imza atan Bergüzar Korel, bu imajıyla neredeyse on yıl gençleşmiş gibi görünüyor. Bu saç stiliyle bir reklam filminde oynayan Korel, modern ve havalı saç modelini bayağı sevmiş olacak ki onu uzun bir süre kullanmaya devam etti.

Amazon Prime’ın ilk yerli dizisi "Düğüm" için saçlarını öyle bir değiştirdi ki o saçlar günlerdir herkesin dilinde!

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Amazon Prime'da yayınlanacak Düğüm dizisi için bambaşka bir stile bürünen Korel'in kısa, düz ve sarı saçları; herkesi şaşırttı. Yeni stilini takipçileri ve hayranlarıyla paylaşan güzel oyuncunun saç açma işlemi yaklaşık 11 saat sürdü. Her zaman saçlarıyla ışıldayan oyuncunun bu hâlini beğenenler olduğu kadar koyu saçın ona daha çok yakıştığını söyleyenler, hatta oyuncuyu Esra Erol'a benzetenler bile oldu.

Siz de Bergüzar Korel'in stilinden ilham alarak saçlarınızın hep ışıl ışıl ve canlı olmasını istiyorsanız bu saç bakım ürünlerine mutlaka göz atmalısınız!

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