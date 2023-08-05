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Ekranların sevilen dizisi Yaz Şarkısı'nın son bölümündeki kombinlere alternatif kıyafetler

01.08.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz Şarkısı, son dönemin en popüler dizilerinden biri. Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koş ve Efekan Can'ın paylaştığı dizi; her bölümüyle gündem olmayı başarıyor. Bunun sebepleri arasında ilgi çekici konusunun ve başarılı oyuncularının yanı sıra karakterlerin kombinleri de var! Siz de dizideki kombinlerden ilham almak istiyorsanız son bölümde çok sevilen giysilere alternatif kıyafet önerilerini incelemeye ne dersiniz?

Ekranların sevilen dizisi Yaz Şarkısı'nın son bölümündeki kombinlere alternatif kıyafetler

Yaz, Murat ve Kemal arasındaki aşk üçgeniyle çok konuşulan Yaz Şarkısı; her bir bölümüyle TV ekranlarına damgasını vurmayı başarıyor. Üstelik bunu sadece senaryosuyla değil, karakterlerin birbirinden şık kombinleriyle de yapıyor. Siz de karakterlerin kombinlerini beğeniyorsanız özellikle son bölümde görsel bir ziyafet çekmiş olmalısınız. Peki, Yaz Şarkısı'nın son bölümden en sevilen kombinlere alternatif olabilecek modelleri keşfetmeye hazır mısınız?

1. Yaz'ın stiline hayran kalanlara: Koton Aslıhan Malbora X Koton Cuplı Askılı Gipeli Katlı Midi Elbise

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Yaz'ın kalp yakalı ve çiçekli elbisesini beğenmiş ama daha sade bir model arıyor olabilirsiniz. Öyleyse Koton Aslıhan Malbora X Koton Cuplı Askılı Gipeli Katlı Midi Elbise ile tanışmanızın vakti gelmiş demektir! Günlük kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz düz renkli elbiseyi sandaletler, terlikler ve açık topuklu ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz. Yaz aylarının enerjisini yansıtan taşlı bir kolye de taktınız mı kombininiz tamamdır!

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2. Murat'tan ilham alanlara: United Colors of Benetton Erkek Keten Gömlek

Adsız tasarım - 2023-08-04T155108.713

Dizide Murat'ı namıdiğer Ali Cabbar'ı sık sık gömleklerle görüyoruz. Karakterin son bölümdeki mavi gömleğini sevdiyseniz United Colors of Benetton Erkek Keten Gömlek'i gardırobunuza ekleyebilirsiniz. Keten dokusuyla sizi serin tutacak gömleğin beyazdan pembeye altı farklı renk seçeneği var. Murat'ın stilini kopyalamak isterseniz gömleğin ilk üç düğmesini açabilir, şık birer kolye ve bileklik takabilirsiniz.

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3. Havalı görünmek isteyenlere: JACK & JONES Male Anzug Zweiteiler Super Slim Fit

Adsız tasarım - 2023-08-04T155504.546

Dizinin ana karakterlerinden Kemal'i son bölümde lacivert bir takım elbiseyle görmüştük. Siz de takım elbise giymek istiyor ama daha klasik bir model tercih etmek istiyorsanız JACK & JONES Male Anzug Zweiteiler Super Slim Fit'e göz atabilirsiniz. Blazer ceket ve pantolondan oluşan seti klasik bir stil için beyaz gömlekler, daha casual görünmek için beyaz tişörtlerle tamamlayabilirsiniz.

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4. Neriman şıklığını arayanlara: Only Kadın Ceket

Adsız tasarım - 2023-08-04T155559.630

Murat'ın annesi Neriman dizide en şık giyinen karakterlerden biri. Neriman'ın son bölümde giydiği ve çok beğenilen mavi cekete alternatif arıyorsanız Only Kadın Ceket ile mutlaka tanışmalısınız. %97 polyester ve %3 elastandan imal edilen modeli yine aynı tondaki bir pantolon ya da etekle kombinleyebilirsiniz. Tonsürton giyinmeyi tercih etmiyorsanız mavi-beyaz uyumundan da yardım alabilirsiniz. Tercih size kalmış!

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5. Gömlek kombinlerini beğenenlere: DeFacto Slim Fit Basic Uzun Kollu Gömlek

Adsız tasarım - 2023-08-04T155648.712

Murat'ı dizide sık sık gömleklerle gördüğümüzü söylemiştik. Son bölümde hâkî renkli bir modelle karşımıza çıkan karakterin stilini beğeniyor ve dolabınızı gömleklerle donatmak istiyorsanız DeFacto Slim Fit Basic Uzun Kollu Gömlek'i tercih edebilirsiniz. %100 pamuktan üretilen ve yumuşacık dokusuyla rahatlık sunan gömleği kot pantolonlarınızın içine katarak giyebilirsiniz. Ardından aksesuarlarınızı takmayı unutmayın tabii!

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6. Fadime'nin enerjisine bayılanlara: Mavi Short Sleeve Dress Elbise Kadın

Adsız tasarım - 2023-08-04T162009.748

Dizinin en sevilen karakterlerin biri olan Fadime'yi genelde cıvıl cıvıl elbiselerle görüyoruz. Fadime'nin son bölümde tercih ettiği çiçekli yeşil elbiseyi sevdiyseniz ama minik çiçekli elbiseleri daha çok beğeniyorsanız Mavi Short Sleeve Dress Elbise'yi incelemeye ne dersiniz? Pembeden siyaha altı farklı alternatifi olan elbiseye hareket katmak için renk renk bileklikler takabilirsiniz. Görünümünüzü tamamlamak için beyaz sandaletler giyebilirsiniz.

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7. "Şifon elbisem olmadan asla!" diyenlere: Lovebox Çiçekli Astarlı Şifon Kolları Gipeli Siyah Abiye Elbise

Ekranların sevilen dizisi Yaz Şarkısı'nın son bölümünden en sevilen kombinlere alternatif olabilecek kıyafetler

Dizinin ana karakteri Yaz, son bölümdeki konser sahnesinde karşımıza siyah üzerine kırmızı çiçekli, şifon bir elbiseyle çıkmıştı. Lovebox Çiçekli Astarlı Şifon Kolları Gipeli Siyah Abiye Elbise de Yaz'ın stilini beğenenler için en şık alternatiflerden biri. Özellikle davetlerde giyebileceğiniz elbiseyi siyah renkli, ince topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Kombininizi tamamlamak için clutch çantaları tercih edebilirsiniz.

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8. Tonsürton giyinenlere: INVIDIA İnce Askılı Sırtı Dekolteli Salaş Bluz

Ekranların sevilen dizisi Yaz Şarkısı'nın son bölümünden en sevilen kombinlere alternatif olabilecek kıyafetler

Neriman'ı bir sahnede klasik, diğer sahnede casual kombinlerle görmek mümkün. Karakterin son bölümde giydiği saten bluzu beğendiyseniz alternatif olarak INVIDIA İnce Askılı Sırtı Dekolteli Salaş Bluz'u tercih edebilirsiniz. İnce askılı modele ister klasik ister casual kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Tonsürton tarz için bluzu klasik kombinlerinizde beyaz kumaş pantolonlar, casual kombinlerinizde beyaz jeanler ile tamamlayabilirsiniz. Gümüş kolyenizi de taktınız mı hazırsınız demektir!

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9. Yaz gibi cıvıl cıvıl giyinmeyi sevenlere: YULOONG Şifon Çiçek Baskı Kimono

Ekranların sevilen dizisi Yaz Şarkısı'nın son bölümünden en sevilen kombinlere alternatif olabilecek kıyafetler

Yaz'ın her bir kombini tıpkı kendisi gibi sıcak günlerin enerjisini yansıtıyor. Bunlardan biri de 4. bölümde giydiği çiçekli yeşil kimono. YULOONG Şifon Çiçek Baskı Kimono da yazın tercihine alternatif olabilecek modellerden biri. Hem sokak hem plaj stilinizde yer verebileceğiniz kimononun tam 26 farklı opsiyonu var. Böylece size en uygun olanı kolayca seçebilirsiniz.

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10. Feminen modelleri tercih edenlere: FDAG Kadın Solid Saten Gömlek

Ekranların sevilen dizisi Yaz Şarkısı'nın son bölümünden en sevilen kombinlere alternatif olabilecek kıyafetler

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Dizinin en havalı giyinen karakterlerinden biri de Aslı. Giydiği her şeyi kendine yakıştırmayı başaran karakteri son bölümde beyaz, saten bir gömlekle görmüştük. Siz de bu gömleği beğendiyseniz kombinlerinizde FDAG Kadın Solid Saten Gömlek'e yer verebilirsiniz. Pürüzsüz dokusuna hayran kalacağınız gömleği ister Aslı gibi etekle ister jeanlerle tamamlayabilirsiniz. Kombininize son dokunuşu yaparken ince topuklu bir ayakkabı seçmeyi unutmayın, deriz!

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