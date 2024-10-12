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O ismi duyan şaştı kaldı... Zehra Güneş'in "Telefonundaki en ünlü kişi" bakın kimmiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.10.2024 11:29
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VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş her açıklaması ve her paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Özel hayatıyla da çok merak edilen Güneş son olarak TRT Spor Yıldız programına katıldı ve verdiği yanıtlarla sosyal medyayı salladı. Zehra Güneş programda telefonundaki en ünlü kişiyi açıkladı.

O ismi duyan şaştı kaldı... Zehra Güneş'in "Telefonundaki en ünlü kişi" bakın kimmiş

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, TRT Spor Yıldız'da katıldığı "Hızlı Sorular" köşesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Her adımı, her paylaşımı ve her açıklaması olay olan ünlü isim bu defa 'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

ZERHA 2

Bu soruya yanıt vermeden önce biraz düşünen Zehra Güneş önce telefonuna baktı ve sonrasında 'Arda Turan' yanıtını verdi.

ARDA TURAN

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Güneş'in bu yanıtı kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyada; 'daha ünlüsü yok mu?', 'en ünlüsü Arda olamaz', 'daha ünlüleri de vardır' gibi yorumlar yapıldı.

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Zehra Güneş, hangi oyuncunun özelliğini almak istersin sorusuna da; "Gözde ablanın sahadaki karakterini, kendi bloğumu, Arina'nın servisini, Vargas'ın atağını, Gabi'nin manşetini. Pasa gerek yok zaten. Benden pasör olmaz." yanıtı verdi.

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Arda Turan Zehra Güneş
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