O lider anma töreninde yanlışlıkla First Lady'i yakıyordu

Juncker, Ruanda soykırımının 25. yılı için ülkede düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada, aralarında Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve First Lady Jeannette Kagame'nin olduğu heyetle bir araya geldi.

Ancak Juncker, soykırım sırasında hayatını kaybeden 800 bin kişi anısına meşalerle yakılan 'Anma Işığı' anıtının ateşini tutuşturduktan sonra, dikkatsizliği sonucu neredeyse Ruanda First Lady'si Jeannette Kagame'i yakıyordu.

Heyet, anıtın ateşini yaktıktan sonra geriye doğru çekilirken, Juncker yanlışlıkla elindeki yanan meşaleyi First Lady'nin suratına doğru yaklaştırdı. Jeannette Kagame, hızlı bir refleks ile doğru zamanda birkaç adım geri giderek yanmaktan kurtuldu.

Juncker'ın dikkatsizliği kameralara yansırken, o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Juncker daha önce gerçekleşen bazı toplantılarda da sergilediği ilginç davranışlarla sosyal medyada gündem olmuştu.

WATCH | Jean-Claude Juncker up to his usual tricks! Pissed as a fart, almost sets the First Lady of Rwanda on fire... ????????????



