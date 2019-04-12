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O lider anma töreninde yanlışlıkla First Lady'i yakıyordu

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

Adı zaman zaman toplantılarda sergilediği ilginç davranışlarıyla anılan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın bu sefer de Ruanda soykırımının 25. yılı anma törenindeki sakarlığı çok konuşuldu. Junker, tören sırasında neredeyse elindeki meşale ile First Lady Jeannette Kagame'i yakıyordu.

O lider anma töreninde yanlışlıkla First Lady'i yakıyordu

Juncker, Ruanda soykırımının 25. yılı için ülkede düzenlenen anma törenine katıldı.
Burada, aralarında Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve First Lady Jeannette Kagame'nin olduğu heyetle bir araya geldi.

Ancak Juncker, soykırım sırasında hayatını kaybeden 800 bin kişi anısına meşalerle yakılan 'Anma Işığı' anıtının ateşini tutuşturduktan sonra, dikkatsizliği sonucu neredeyse Ruanda First Lady'si Jeannette Kagame'i yakıyordu.

Heyet, anıtın ateşini yaktıktan sonra geriye doğru çekilirken, Juncker yanlışlıkla elindeki yanan meşaleyi First Lady'nin suratına doğru yaklaştırdı. Jeannette Kagame, hızlı bir refleks ile doğru zamanda birkaç adım geri giderek yanmaktan kurtuldu.

Juncker'ın dikkatsizliği kameralara yansırken, o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Juncker daha önce gerçekleşen bazı toplantılarda da sergilediği ilginç davranışlarla sosyal medyada gündem olmuştu.

2018'in Aralık ayında düzenlenen Brüksel'deki AB liderleri toplantısında Juncker'ın kendisiyle selamlaşmak isteyen bir kadının saçlarını karıştırması dikkat çekmişti.

AB Komisyonu Başkanı, 2018'in Ekim ayında Brüksel'deki bir konuşmasına ise İngiltere Başbakanı Theresa May'in dans hareketlerini taklit ederek başlamıştı.

RUANDA SOYKIRIMI

Ruanda'da 7 Nisan 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyordu. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil" demişti.

Ruanda soykırımı dönemine dair arşivler üzerindeki 'devlet sırrı' yasağının kaldırılmasına rağmen, Mitterrand tarafından ikinci bir yasağın konulduğu ve bu nedenle arşivlere erişilemediği belirtiliyor.

Fransa Anayasa Mahkemesi, Eylül 2017'de Ruanda soykırımı hakkında çalışmalar yapan bir araştırmacının, soykırım dönemine ilişkin cumhurbaşkanlığı arşivlerine erişim talebini reddetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen günlerde 7 Nisan'ı Ruanda soykırımını anma günü ilan etmek istediğini açıklamıştı.

Ruanda'da soykırımın gerçekleştiği tarih olan 7 Nisan'dan itibaren 100 gün süreyle yas tutulacak.


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