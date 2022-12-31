O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı sahnesinde birbirinden sürpriz isimler var!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu akşam saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Yeni yıl heyecanının Tv8'de yaşanacağı bu özel gecede birbirinden ünlü konuklar sahnedeki yerini alacak. Peki, O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konukları kimler? Bu akşam O Ses Türkiye'de kimler var? İşte tüm detaylar...

O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler var. Progaramda; Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Aytaç Şaşmaz, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Ayça Ayşin Turan Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin, Aslıhan Malbora ve Köfn gibi ünlü isimler sahne alacak.

Gecede ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:00'da yayınlanacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ KİMLER?

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının jüri koltuğunda ise; Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan oturacak. Edis ise dansları ve sevilen şarkılarıyla konuk olarak jüri ve izleyicilere eğlenceli bir sahne gösterisi yapacak.

