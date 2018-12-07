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O Ses Türkiye'de yarışmacıdan jüriye büyük şok!

DİZİ HABERLERİ  | 07.12.2018 10:54 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de heyecan dur durak bilmiyor. O Ses Türkiye yarışmacısı jüri üyesini şoke etti.

O Ses Türkiye'de yarışmacıdan jüriye büyük şok!

Ekranların fenomen yarışma programı O Ses Türkiye, yeni bölümüyle yarın 20:00'de TV8'de...

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de heyecan dur durak bilmiyor. Her hafta birbirinden yetenekli yarışmacıları ağırlayan ses yarışması programı, seyircilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

O Ses Türkiye'ye Beyaz damgası! Kahkaha dolu anlar... 1. Video İzleO Ses Türkiye'ye Beyaz damgası! Kahkaha dolu anlar... 1. Video İzle

Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın jüri koltuklarında oturduğu O Ses Türkiye'de yarışmacılardan biri herkesi şoke etti.

Yarışmaya katılan yarışmacı "sizinle görüşeceğiz dediler ve beni hiç aramadılar" diyerek herkesi merakta bıraktı. Şimdi herkes o jüri üyesinin kim olduğunu merak ediyor!

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