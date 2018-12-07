O Ses Türkiye'de yarışmacıdan jüriye büyük şok!

Ekranların fenomen yarışma programı O Ses Türkiye, yeni bölümüyle yarın 20:00'de TV8'de...
TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de heyecan dur durak bilmiyor. Her hafta birbirinden yetenekli yarışmacıları ağırlayan ses yarışması programı, seyircilere unutulmaz anlar yaşatıyor.
Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın jüri koltuklarında oturduğu O Ses Türkiye'de yarışmacılardan biri herkesi şoke etti.
Yarışmaya katılan yarışmacı "sizinle görüşeceğiz dediler ve beni hiç aramadılar" diyerek herkesi merakta bıraktı. Şimdi herkes o jüri üyesinin kim olduğunu merak ediyor!
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