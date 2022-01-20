O Ses Türkiye Devrim Seyrek kimdir? Devrim Seyrek kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye sahnesinde yeteneğiyle dikkat çeken Devrim Seyrek, final biletini almayı başardı. Yüzde 56 oyla finale adını yazdıran Devrim Seyrek, Instagram'da, 'devrimseyrek' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. İşte Devrim Seyrek hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI DEVRİM SEYREK KİMDİR?

O Ses Türkiye yarışmacısı Devrim Seyrek, 30 yaşında. Yarışmaya İzmir’den katılan Seyrek, Güzelbahçe Belediyesi’nde çalışıyor ve akşamları sahne alıyor.

Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk Devrim Seyrek için kör eleme turunda dönen isimler olmuştu. Ancak Seyrek, Beyazıt Öztürk'ü seçmişti.



