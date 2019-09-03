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O ülkede düğün yapacak Türklere kötü haber! Yasak geliyor

BBC BBC
03.09.2019 09:25 | Son Güncelleme

Hollanda'nın ikinci büyük kenti Rotterdam'da düğün konvoyunu uyaran bir polis memurunun dövülmesi üzerine, belediye Türkiye ve Fas kökenli göçmenlere bir dizi yasak getirmeye hazırlanıyor.

O ülkede düğün yapacak Türklere kötü haber! Yasak geliyor

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, trafikte tehlike yaratan konvoylar ve gece yarılarına kadar süren sokak düğünlerinin önlenmesi konusunda Salı günü savcılık ve polis yetkilileri ile görüşecek.

Geçen Cuma günü, Rotterdam'ın merkezinde bir düğün konvoyunu tehlikeli sürüş, sol şeridi gereksiz ihlal ve korna çalarak gürültü yaptıkları şikayeti üzerine durduran polis memurunun dövülmesinin de yankıları sürüyor.

Polis memurunun tartıştığı bir kişiyi gözaltına almak istediği sırada, konvoydaki bir başka kişi arkasından kafasına vurarak yere düşürmüştü.

Polis memuru, beyin sarsıntısı gerekçesiyle tedavi altına alınmış, damat da dahil 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Polis memuruna arkadan saldırdığı belirtilen kişi ise, halen aranıyor.

Aşırı sağcı internet sitelerinde, "Kornacı Türkler polis dövdü" başlığıyla verilen haberlerin ardından, Rotterdam Belediyesi, düğün konvoyu yasağı getirmek için harakete geçti.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, kentin yerel televizyon kanalı Rijmond Tv'ye yaptığı açıklamada, polis memurunun dövülmesini, "skandal ve kabul edilemez" diye değerlendirdi.

'KURALLAR HERKES İÇİN GEÇERLİ'

Rotterdam'da Türkiye ve Fas kökenlilerin elinde tuttuğu bir alt kültürle uğraştıklarını söyleyen Aboutaleb, şöyle konuştu:

"Sokakta gece yarılarına kadar süren düğün eğlenceleri, korna çalarak araç sürmek ve insanları uykusuz bırakmak gibi, geldikleri ülkelere ait görüntüleri burada da sürdürüyorlar. Bunun burada da mümkün olduğunu düşünüyorlar."

Bu duruma karşı kesin bir şekilde harekete geçmek istediğini vurgulayan Rotterdam Belediye Başkanı, kuralların herkes için geçerli olduğunu ve bütün toplumun buna uyması gerektiğini söyledi.

Aboutaleb'e göre, düğün konvoylarında tehlikeli bir şekilde araçlardan sarkmak, bayrak sallamak, korna çalmak ve hız yapmak, toplulukların imajı açısından iyi değil.

Belediye başkanı, bu nedenle Rotterdam'daki Türkiye ve Fas kökenlilerle görüşmek istediğini belirtti.

Aboutaleb, görüşmede toplulukları, düğün törenleri sırasında kamusal alanlarda insanların rahatsız edilmemesi ve kurallara uyulması konusunda uyarmak istiyor.

Rotterdam Belediye Başkanı, bugün de savcılık ve polis yetkilileri ile bir araya gelecek. Görüşmede, polis memurunun dövülmesi olayının yanısıra, trafiği olumsuz etkileyen düğün konvoylarına karşı alınması gereken önlemler değerlendirilecek.

Bu arada Cuma günü kafasına aldığı darbe nedeniyle hafif yaralanan polis memurunun tedavisi sürüyor.

Polis memurunun eşi, yerel medya aracılığıyla, halen aranmakta olan saldırgana, "sorumluluğu kabul et ve teslim ol" çağrısında bulundu.

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