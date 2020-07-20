O ülkelerde ölüm oranı 6 kat daha düşük

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının vaka sayısı 14 milyon 500 bini geçerken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 610 bine yaklaştı. Bu ölümlerin birçoğu ise erkekler tarafından yönetilen ülkelerde meydana geldi.

İrlanda’da yapılan bir araştırmada kadın liderlerin bulunduğu ülkelerin pandemiyle daha iyi mücadele ettiği görüldü. Trinity College Dublin tarafından tarafından yapılan çalışmada 10’u kadınlar tarafından yönetilen 35 ülkenin koronavirüs verilerini analiz edildi.

Değerlendirilen ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor. Kadın liderlerin bulunduğu 10 ülke; Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Yeni Zelanda Norveç ve Tayvan. Erkek liderin olduğu 25 ülke; Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Çin, Hırvatistan, Çekya, Ekvador, Fransa, İralanda, İsrail İtalya, Japonya, Litvanya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Romanya, Rusya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD.

ERKEKLERİN YÖNETTİĞİ ÜLKELERDE ÖLÜM 6 KAT DAHA FAZLA

Çalışmada, erkeklerin yönettiği ülkelerde kadın iktidarlara sahip ülkelerden altı kat daha fazla Covid-19 ölümü gerçekleştiği açıklandı. Bununla birlikte, bir milyon kişi başına düşen ortalama ölümün kadınların yönettiği ülkelerde 4,8, erkeklerin yönettiği ülkelerde ise 21 olduğu aktarıldı. Bu durum ise kadınların yürütüğü politikaların 4,3 kat daha başarılı olduğu anlamına geliyor.