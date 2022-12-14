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O ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Sevinç Erbulak’tan çarpıcı itiraf: 'Bir öpseydin' dedi ve…

14.12.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen ünlü oyuncu Sevinç Erbulak katıldığı YouTube programında hayatına dair çok özel itiraflarda bulundu. Kavak Yelleri dizisindeki Efe karakteriyle ünlenen Dağhan Külegeç'in teyzesi olduğunu da söyleyen Erbulak, babası Altan Erbulak’ın vefatıyla ilgili anlattıklarıyla programı izleyen herkesi duygulandırdı. Babasını son gördüğünde kendisine “Kızım bir öpseydin” dediğini söyleyen Erbulak, sonra iki saat içerisinde babasını kaybettiklerini ve onu öpemediğini anlattı.

O ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Sevinç Erbulak’tan çarpıcı itiraf: 'Bir öpseydin' dedi ve…

Bir dönemin ekranları kasıp kavuran dizisi Kuzenlerim ile ilgiyle izlenen ve geniş kitleler tarafından tanınan, ardından Senden Daha Güzel, Erkenci Kuş gibi çok sayıda yapımda rol alan ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, yaşamıyla ilgili çok özel itiraflarda bulundu. Kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Dağhan Külegeç’in de teyzesi olduğunu söyleyen Erbulak, babasının hayatını kaybettiği günle alakalı duygulandıran bir anıyı anlattı. İşte detaylar…

SEVİNÇ ERBULAK DAĞHAN KÜLEGEÇ'İN TEYZESİ Mİ?

Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan Dur Bi Dinle programına konuk olan ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, sanatla iç içe bir aileden geldiğini anlatırken çok samimi açıklamalar yaptı. Babasının cenazesini dün gibi hatırladığını da söyleyen Erbulak, ailesinin şöhretiyle o gün tanıştığını ifade etti.

Annesi, babası ve hatta ablası da ünlü olan Sevinç Erbulak, özellikle çok ünlü bir oyuncunun da teyzesi çıktı. Kavak Yelleri, Kiraz Mevsimi ve Yeni Gelin dizileriyle geniş kitleler tarafından tanınan Dağhan Külegeç’in teyzesi olan Erbulak, Külegeç’in ablasının oğlu olduğunu söyledi.

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"'KIZIM BİR ÖPSEYDİN' DEDİ, 'GELİNCE ÖPERİM' DİYE BAĞIRIM ÇIKTIM"

Erbulak, programda çok özel itiraflarda da bulundu. Babasını 13 yaşındayken kaybeden Erbulak, “Hayatımın çok zor bir günüydü. Babamın ne kadar önemli biri olduğunu bilmiyordum. Cenaze törenini dün olmuş gibi hatırlıyorum. Şişli Camii’nden Zincirlikuyu’ya yürümüştük, kortej vardı, babamın fotoğrafını taşımıştım. O yürüyüş sırasında hiç tanımadığım insanların geldiğini, işi gücü bırakıp kortejde yürüyenleri, Zincirlikuyu kalabalığını hatırlıyorum.

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Bir şiir yazdığımı hatırlıyorum o gün. Bir de annemin en gerçekçi tarafıyla yaptığı şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bir İngilizce kursuna gidiyordum o yıllarda ve bizim sokağımızdaydı. Babam da karikatür çiziyordu çalışma odasında. Geç kalmıştım kursa, uzun bir koridorumuz vardı, koşarak koridoru geçtim, babamı bir an - son fotoğrafıdır odur babamın, çizerken bir polaroid anı gibi düşünün - böyle hızlıca geçerken bakarak babama geçtim. ‘Kızım bir öpseydin’ dedi. Artık ben sokak kapısına geldiğimde. Ben de kapıyı açarak, içeriye doğru, görmediğim babama, ‘Gelince öperim’ diye bağırıp çıktım. Sonra babamı gördüm ama öpemedim. Çok kısa bir sürede oldu, o iki saat içerisinde babamı kaybettik.

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