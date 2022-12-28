Ocak ayında donacağız! '-46 derecelik bulutlar' uyarısından sonra 'Sibirya Ekspresi' için tarih verildi: Ciddi soğuk birikimi var

ABD halkı bugünlerde yollarda arabalarında soğuktan donarak canlarını veriyor. Ölümcül soğuklar ülkede panik yaratırken Türkiye için gelen uyarılar da endişeye yol açtı. Ocak ayının ortalarına doğru Sibirya'da hareketlilik başlaması beklenirken "ciddi bir soğuk birikimi" olduğu belirtiliyor. Türkiye'ye de inmesi ihtimal dahilinde değerlendirilen soğuklar için tarih de verildi. Öte yandan "İstanbul'da yılbaşında kar yağacak mı" sorusu da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporuyla yanıt buldu.

-46 DERECELİK BULUT UYARISI KORKUTTU

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin üzerinden -46 derecelik bulutların geçebileceği ile ilgili şöyle uyarmıştı:

"Bu ay sonu alacağınız maaşın bir kısmını ısınma bütçesi olarak ayırmalısınız. Ocak ayı çok çetin kış koşulları görülebilir. Öyle senaryolar var ki; Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden -46 derecelik bulutlar geçebilir..."

"SİBİRYA SOĞUKLARI ÜLKEMİZE SIK SIK İNEBİLİR"

Ökten ayrıca ocak ayında Türkiye'yi bekleyen soğuklarla ilgili şunları kaydetmişti:

"Dikkat! Ocak ayında Sibirya soğukları Balkanlar ve ülkemize sık sık inebilir. Ocak, Şubat ve Mart aylarında dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkileyebilir..."

"BİZİ 'SİBİRYA EKSPRESİ' KURTARABİLİR"

Ocak ayıyla ilgili uyarılar art arda gelmeye devam ediyor. HavaForum'un sosyal medya hesabından görsel paylaşılarak yapılan açıklamada "Sibirya Ekspresi" ile ilgili tahmine yer verilerek şunlar kaydedildi:

"8-10 ocak itibarıyla Sibirya'da hareketlilik başlıyor. Ciddi bir soğuk birikimi var. Kuvvetli soğuklar ya bize ya da Avrupa'ya inecek. Sibirya ekspresini ocak ile birlikte daha yakından takip edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu kötü durumdan bizi "Sibirya Ekspresi" kurtarabilir."

İSTANBUL'DA YILBAŞINDA KAR OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahmini raporunu yayımladı. Merak edien "İstanbul'da yılbaşında kar yağacak mı" sorusu böylece yanıt buldu. MGM'nin raporuna göre 31 Aralık'ta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

5 İLDE KAR YAĞIŞI! METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan 5 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'kar yağışı' uyarısı geldi. Açıklamaya göre yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.