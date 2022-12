Yolda, arabada, evde donarak ölenler… Marketler yağmalandı! Bilim kurgu filmleri gerçek oldu! ABD’de 60’tan fazla can kaybı

ABD'deki kar fırtınası korkunç bir boyuta ulaştı. Adeta Hollywood'daki bilim kurgu filmlerini andıran ürkütücü görüntülerin geldiği hava olaylarında bilanço da ağırlaştı. ABD'de kar fırtınası yüzünden 60'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve sayının artmasından endişe edildiği belirtilirken marketlerde raflar boşaltıldı, özellikle en çok etkilenen bölgelerden olan New York eyaletinin Buffalo bölgesinde marketlerin yağmalandığı görüldü. Gelen yeni görüntülerde ise yolda, arabasında ve evinde donarak ölen insanların olduğu aktarıldı. İşte ABD'deki korkunç kar fırtınasında son durum ve gelen yeni bilgiler...

SOKAKTA, ARABANIN İÇİNDE DONARAK ÖLEN İNSANLAR VAR

Habertürk TV’de yer alan haberde; ABD’nin geçen haftadan beri çok soğuk kış şartlarıyla mücadele ettiği ifade edildi. Şu ana kadar en az 50 kişinin hayatını kaybettiğinin belirtilebileceği söylenirken 27’sinin sadece New York eyaletinin Buffalo bölgesinden olduğu aktarıldı. Buffalo bölgesinden ürkütücü görüntüler de geldi. Sokakta donan, hayatını kaybedenler insanlar var. Otobanlarda 18-20 saat evine gidemediği için araba içinde hayatını kaybedenlerin olduğu görüntüler gelmeye başladı.

Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden, New York eyaletinde federal acil ilanı duyurdu. Yani federal hükümet bu bölgeye maddi olarak destekte bulunacak. Gerekirse ulusal muhafız güçleri de yardımcı olacaklar. New York’un kuzey taraflarında çok ciddi sıkıntıların devam ettiği belirtilirken can kaybının artma endişesinin olduğu ifade edildi.

UÇUŞLAR YAPILAMIYOR

Perşembeden beri toplamda 16 bin uçuş iptal olurken bir havayolu şirketinin yüzde 70 uçuşları yapılamıyor. Operasyon sıkıntıları var. Sadece Amerika’nın kuzey ve orta batısı değil, güney taraflarında da, Florida ve Teksas’ta da ciddi şekilde sıcaklık derecesi düşmüş durumda. Kaçak göçmenlerin bile sıkıntıda olduğu belirtildi.

Su borularının donduğu, birçok şehirde su kesintilerinin olduğu güney eyaletlerinde görüldü. Geçen haftadan beri yaklaşık 1,6 milyon kişi elektriksizken şu anda bu sayı 100 bine düşmüş durumda. Elektrik şirketleri de bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor.

Genel olarak hava şartlarının kötü olduğu aktarılırken en azından fırtınanın bittiğinin söylenebileceği ancak sıcaklık derecelerinin hala çok düşük olduğu aktarıldı.

ABD’DEKİ FELAKET NE KADAR SÜRECEK?

Haberde bomba siklonu denilen kış fırtınasının yavaş yavaş Kanada tarafına kaydığı, tahminen 3-4 gün içinde bu fırtınadan eser kalmayacağı ifade edilirken hava sıcaklığının düşmeye devam edeceği belirtildi. En kötü halin ise şu anda geçmiş durumda olduğu dile getirildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞTI: ÖLÜ SAYISI 60'I GEÇTİ

Öte yandan BBC’de yer alan habere göre ölümcül kar fırtınası ABD genelinde 60’tan fazla kişinin ölümüne yol açtı. ABD genelinde hava durumuyla alakalı olaylarda en az 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken Buffalo’da araç kullanma yasağının yürürlükte olduğu ve trafiği yönetmeye yardımcı olması adına askeri polisin getirildiğinin söylendiği aktarıldı. Öte yandan şehrin bazı bölgelerinde acil durum sırasında yağma olayları olduğu ifade edildi.

ABD'DEKİ KAR FIRTINASINDA MARKETLER YAĞMALANDI

NTV temsilcisi gazeteci Hüseyin Günay ise ABD’deki kar fırtınasındaki son durumla ilgili yaptığı paylaşımda sıcaklıkların normale çok yaklaştığını ancak en az 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve sayının artacağını söyledi. Ülkenin yüzde 80’inin etkilendiğini belirten Günay, milyarlarca dolar zarar ve masrafın olduğunu belirtti. Milyonların tatilde seyahat edemediğini aktarırken Buffalo’da bazı marketlerin yağmalandığını ifade etti.