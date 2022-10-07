Ocak eş anlamlısı nedir? Ocağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Ocak sözcüğü çok eski zamanlardan beri var olan bir kelimedir. Ocak sözcüğünün etimolojisine bakılınca tarihte ilk kez 9. yüzyılda yazılı örneğine rastlarız. Eski Türkçede ateş yakılan yer anlamına gelen "oçak" kelimesinden evrilmiştir. Günümüzde ocak birden fazla anlamda kullanılan bir kelimedir. Eski Türkçe ateş anlamındaki "ōt" kelimesine +çAk ekinin eklenmesiyle türemiştir. Ocak kelimesi zaman içerisinde kullanımından kaynaklı çeşitli anlamlar kazanmıştır. Örneğin yılın ilk ayı anlamını Yeni Türkçe döneminde kazanmıştır.
Türk Dil Kurumuna göre ocak kelimesinin birden fazla anlamı vardır:
Ocak eş anlamlısı olan birden çok kelime vardır. Ancak ocak kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için eş anlamlı kelimeleri kullanırken kelimenin ve cümlenin anlamına dikkat etmek gerekir. Örneğin kânunusani ve son kânun kelimeleri, yılın ilk ayı anlamında kullanılır. Harimiistmet kelimesi ise kutsal sayılan yer anlamında kullanılır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken hem kelimenin hem de cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir. Ocak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:
Ocak sözcüğü birden çok anlamı bulunan ve dilimizde çok yaygın bir şekilde kullanılan bir sözcüktür. Ocağın eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler oluşturabiliriz. Kurabileceğimiz cümleleri şöyle örnekleyebiliriz: