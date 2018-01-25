Ödem atmanın en kolay yolu! Değişiklikleri hayal ettiğinizden daha önce göreceksiniz

Lenfatik masajla kaslarınızı rahatlatın

1 / 5 Sadece parmaklarınızı kullanarak, yukarıya doğru dairesel hareketler yapın.

2 / 5 Baş parmaklarınızla kasık alanındaki gerilmeyi hissetmek için biraz basınç uygulayın. Bu nokta, toksinlerin salınmasını harekete geçiriyor ve sonuç olarak selülitle savaşmanıza yardımcı oluyor.

3 / 5 Aynı zamanda vücudunuzun önemli bir parçası olduğu için dizlerinizi de kullanmayı unutmayın. Daha rahat hissetmek için bir sandalyeye oturun. Diz kapağınızdan başlayın ve diz kapağı çevresine dairesel hareketlerle masaj yapın.

4 / 5 Yere uzanın ve görseldeki gibi bacağınızın altına iki yastık yerleştirin. Ve bir bacağınızı göğsünüze doğru çekin. Önce yavaş daha sonra sert olacak şekilde tüm parmaklarınızı kullanarak masaj yapın.