KADIN

Ödem atmanın en kolay yolu! Değişiklikleri hayal ettiğinizden daha önce göreceksiniz

Ödem atmanın en kolay yolu! Değişiklikleri hayal ettiğinizden daha önce göreceksiniz

Bu masaj sadece kaslarınızın rahatlamasını değil, aynı zamanda vücudunuzun toksinlerden arınmasına da yardımcı olacak. Lenfatik masaj sayesinde, sağlıklı bir vücuda kavuşabilir şişkinlikten ve toksinlerden kurtulabilirsiniz.

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü 4 saat önce

Lenfatik masajla kaslarınızı rahatlatın

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Sadece parmaklarınızı kullanarak, yukarıya doğru dairesel hareketler yapın.
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Baş parmaklarınızla kasık alanındaki gerilmeyi hissetmek için biraz basınç uygulayın. Bu nokta, toksinlerin salınmasını harekete geçiriyor ve sonuç olarak selülitle savaşmanıza yardımcı oluyor.
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Aynı zamanda vücudunuzun önemli bir parçası olduğu için dizlerinizi de kullanmayı unutmayın. Daha rahat hissetmek için bir sandalyeye oturun. Diz kapağınızdan başlayın ve diz kapağı çevresine dairesel hareketlerle masaj yapın.
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Yere uzanın ve görseldeki gibi bacağınızın altına iki yastık yerleştirin. Ve bir bacağınızı göğsünüze doğru çekin. Önce yavaş daha sonra sert olacak şekilde tüm parmaklarınızı kullanarak masaj yapın.
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Elinizle ayak bileğinizi bir halka oluşturacak şekilde kavrayın. Ve yukarı çekerek masaj yapın. Bu hareketleri sıksık yaptığınız takdirde, bacaklarınızdaki değişiklikleri fark edeceksiniz. Dikkat! Her alana yalnızca en az bir dakika ayırın. Değişiklikleri hayal ettiğinizden daha önce göreceksiniz: İlk önce tüm kaslarınızda gevşeme hissedeceksiniz. Daha sonra sonuçlar daha görünür hale gelecektir. Sağlıklı besleniyor ve yeterince sıvı alıyorsanız gelişmeleri daha erken görebilirsiniz. Bu masaj terapisi zararsız gibi görünse de, başlamadan önce işin uznmanına danışabilirsiniz.
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