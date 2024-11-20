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Ödevini bitiren küçük kız salonun ortasında kendisini yere atıp çığlık çığlığa ağlamaya başladı! Yaptığı hayatı fark edince kendisine engel olamadı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.11.2024 16:26
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Çin'in Guangdong eyaletinde ev kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede viral olmayı başardı. Evlerinin salonunda 2 saat boyunca oturup ödevini yapan kız ödevini bitirdiğinde hatasını fark edince gözyaşlarına engel olamadı. Küçük kız, not defterini yanlışlıkla çevirdiğinde ve üzerinde başka bir ismin yazılı olduğunu görünce çığlık çığlığa ağlamaya başladı. O anlar milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Ödevini bitiren küçük kız salonun ortasında kendisini yere atıp çığlık çığlığa ağlamaya başladı! Yaptığı hayatı fark edince kendisine engel olamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guangdong eyaletinde ismi açıklanmayan küçük bir çocuk ödevini bitirdiği sırada fark ettiği hata yüzünden adeta ağlama krizine girdi. Anne ve babasının kahkahalarla izlediği küçük çocuk önce kendisini evlerinin salonunun ortasına attı ardından ise çığlık atarak yerde yuvarlanmaya devam etti. O sırada komşular bir şey olup olmadığını görmek için aileyi kontrol etmeye karar verdi.

MİLYONLAR İZLENEN O HATA

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Küçük kız defterinin ön yüzünü açtığında başkasının adını gördü ve çantasını kontrol ettiğinde kendi adının yazılı olduğu defterin çantada olduğunu fark etti. Küçük kendisinin yerine bir başka arkadaşının ödevini yapmıştı.

İlk başta durumu komik bulduğunu itiraf eden anne sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "İlk başta kendimi komik hissettim, sonra hemen kızımı teselli ettim. Onun sakinleşmesini beklerken, babası ve ben yine tüm ev ödevlerinde ona eşlik ettik" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çocuk olsaydım muhtemelen gözlerim dolu dolu ağlardım." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ödevinizin tamamını yaptığınızı ama aslında hiçbirini yapmadığınızı düşünmekten daha acı verici bir şey yoktur." yorumunda bulundu.

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sosyal medya Çin
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