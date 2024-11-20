Ödevini bitiren küçük kız salonun ortasında kendisini yere atıp çığlık çığlığa ağlamaya başladı! Yaptığı hayatı fark edince kendisine engel olamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guangdong eyaletinde ismi açıklanmayan küçük bir çocuk ödevini bitirdiği sırada fark ettiği hata yüzünden adeta ağlama krizine girdi. Anne ve babasının kahkahalarla izlediği küçük çocuk önce kendisini evlerinin salonunun ortasına attı ardından ise çığlık atarak yerde yuvarlanmaya devam etti. O sırada komşular bir şey olup olmadığını görmek için aileyi kontrol etmeye karar verdi.

MİLYONLAR İZLENEN O HATA

Küçük kız defterinin ön yüzünü açtığında başkasının adını gördü ve çantasını kontrol ettiğinde kendi adının yazılı olduğu defterin çantada olduğunu fark etti. Küçük kendisinin yerine bir başka arkadaşının ödevini yapmıştı.

İlk başta durumu komik bulduğunu itiraf eden anne sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "İlk başta kendimi komik hissettim, sonra hemen kızımı teselli ettim. Onun sakinleşmesini beklerken, babası ve ben yine tüm ev ödevlerinde ona eşlik ettik" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çocuk olsaydım muhtemelen gözlerim dolu dolu ağlardım." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ödevinizin tamamını yaptığınızı ama aslında hiçbirini yapmadığınızı düşünmekten daha acı verici bir şey yoktur." yorumunda bulundu.