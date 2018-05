Ödül havuzu 10 milyon doları geçti!

Turnuvanın ödül havuzu alışıldığı gibi yine kitle fonlaması yöntemi ile oluşturuluyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da oyuncular Valve’in sattığı Battle Pass ile ödül havuzuna katkı sağlayabilecek. TI2’den bu yana aynı şekilde ilerleyen Valve, her satışın yüzde yirmi beşini The International’ın ödül havuzuna ekliyor. Başlangıçtan sadece 12 gün geçmesine rağmen ödül havuzu 10 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bir önceki yıl düzenlenen The Internaitonal’ın bu miktarlara ulaşması 16 gün sürmüştü. TI8’in bu hızla giderse TI7’i çok gerisinde bırakacağını söylemek mümkün.

The International serisinin 8. etkinliği, 20 – 25 Ağustos tarihleri arasında, ilk defa Kanada Vancouver’daki Rogers Arena’da gerçekleştirilecek.