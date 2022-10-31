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Ödül törenine 'Şebnem Korur Fincancı' gerginliği damga vurmuştu! Burak Haktanır'dan dikkat çeken sözler: Umurumda değil

31.10.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK hakkındaki sözlerinin ardından çarpıcı gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Boğaziçi Film Festivali ödül töreninde yönetmen Özcan Alper'in aldığı ödülü Fincancı'ya ithaf etmesiyle oyuncu Burak Haktanır'ın sert çıkışı törene damgasını vurmuştu. Yaşanan bu gerginliğin ardından Haktanır yeni bir açıklama yaptı, "Oyunculuğumla alakalı olumlu, olumsuz yansımaları olur mu umurumda değil" dedi.

Ödül törenine 'Şebnem Korur Fincancı' gerginliği damga vurmuştu! Burak Haktanır'dan dikkat çeken sözler: Umurumda değil

Kimyasal silah iddiasının ardından terör propagandasından tutuklanan TTB Başkanı Fincancı gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili son olarak yönetmen Özcan Alper'in ödülünü Fincancı'ya ithaf etmesi oyuncu Burak Haktanır'ın tepkisine yol açtı. Ödül törenine damgasını vuran gerginliğin ardından Haktanır, "Şahsıma gelen destek eyvallah ama bunu şahsıma bir destek gibi değil de bu konuyla ilgili bir taraf olma açısından değerlendirdiğim için bu desteği görmek beni çok memnun ediyor" dedi.

YÖNETMEN ALPER: UMARIM BİR AN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKAR

Cuma günü düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nin ödül töreninde En İyi Yönetmen Ödülü kazanan Özcan Alper, ödülünü Fincancı'ya ithaf ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

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"Hep barış olsun diyen asla savaş olsun demeyen bir kadın Şebnem Korur Fincancı biliyorsunuz, yine sadece barış dediği için bir linç kampanyasına maruz kaldı. Umarım son olur. Umarım bir an önce cezaevinden çıkar. Bu ödülü ona ithaf ediyorum."

HAKTANIR SERT ÇIKIŞTI: BÜTÜN PKK SAYFALARI ONU DESTEKLİYOR

Alper'in sözleri salonda alkış toplarken oyuncu Burak Haktanır ise tepki gösterdi. Alkışların devam ettiği sırada Haktanır bağırarak "O kadın TSK'ya iftira attı. Duyulmuyor mu daha kaç defa söyleyeceğim. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" dedi.

"TSK'YA İFTİRA ATTI AMA İNSANLARI YANILTIYORSUNUZ"

Yaşananların ardından Haktanır, CNN Türk'e konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. "'Şebnem Fincancı'ya ithaf ediyorum' deseydi yine tepki gösterirdim ama tepkim farklı türlü olurdu" diyen Haktanır şunları söyledi:

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"O kadın TSK'ya iftira attı ama siz yanıltıyorsunuz insanları. Sırf 'barış' dediği için sanki bu olmuş gibi aktarıyorsunuz.

"BU DESTEĞİ GÖRMEK BENİ ÇOK MEMNUN EDİYOR"

TSK'yı çok ağır, asla kabul edilemeyecek ve uluslararası hukukta da suç sayılan bir şeyle itham ediyor. 'Kimyasal silah var' diyor.

Şahsıma gelen destek eyvallah ama bunu şahsıma bir destek gibi değil de bu konuyla ilgili bir taraf olma açısından değerlendirdiğim için bu desteği görmek beni çok memnun ediyor.

"HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK"

Oyunculuğumla, mesleğimle alakalı olumlu, olumsuz yansımaları olur mu umurumda değil açıkçası. Hiç pişmanlığım yok bu konuda.

"BİR ÖDÜL TÖRENİNDE YANINDA DURMAKTAN GERİ Mİ DURACAKTIK"

Orada o insanlar sınır ötesinde ve sınırlarımızda bizler burada rahat rahat yaşayalım diye, gece rahat uyuyabilelim diye canları pahasına mücadele verecekler, biz sadece bir ödül töreninde yanında durmaktan geri mi duracaktık? Asla, yakışmazdı bize."

Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi! Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi!

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