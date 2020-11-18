Ödüllü yönetmen Spike Lee, Viagra hakkında müzikal çekecek

Spike Lee’nin yeni projesi, Pfizer'in ereksiyon ilacı Viagra'nın kökenini konu alan bir müzikal film olacak. Entertainment One yapımcılığındaki film, David Kushner’ın "All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra" başlıklı Esquire makalesine dayanacak. Lee, isimsiz müzikali Kwame Kwei-Armah'la birlikte yazdığı bir senaryodan yönetecek.
Spike Lee, kısa süre önce David Byrne’ın hit müzikali “American Utopia”nın belgesel versiyonunun yanı sıra Netflix için savaş draması “Da 5 Bloods”ı yönetti. "Do the Right Thing", "Malcolm X" ve "She's Gotta Have It", "25th Hour" gibi beğenilen filmlerin arkasındaki başarılı yönetmen, 2018 yapımı "BlacKkKlansman" filmiyle ilk Oscar'ını senaryo dalında kazandı. Lee'nin Da 5 Bloods filmiyle bu sene de Oscar radarında olduğu konuşuluyor.
Spike Lee, bir yandan da Shekespeare'in Romeo ve Juliet'inin 80'lerde geçen bir hip-hop versiyonu üzerinde çalışıyor ve Viagra müziakliyle peş peşe vizyona girmesi bekleniyor.
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