MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ogeday Girişken kimdir? Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında ve nereli?

Ogeday Girişken kimdir? Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında ve nereli?

15.01.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogeday Girişken daha önce 2017'de Survivor'da yer almış ve şampiyon olmuştu. Girişken, bu yıl Survivor'un Gönüllüler takımında yarışacak. Peki Ogeday Girişken kimdir? İşte merak edilenler...

Ogeday Girişken kimdir? Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022'nin iddialı isimlerinden biri olan Ogeday Girişken'in hayatı merak konusu oldu. Ogeday Girişken, birden fazla ekran önü projesinde de yer aldı. Peki Ogeday Girişken kimdir? Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Ogeday Girişken kimdir? Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında ve nereli?

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken 29 yaşındadır. Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü tamamladı. Fenerbahçe'de kürek sporu dalında bulundu.

Dünya çapında yapılan Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. olarak bitirdi. Survivor'dan sonra dizilerde de oynayan Ogeday Girişken Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
Survivor yarışmacısı Sema Aydemir kimdir? Survivor yarışmacısı Sema Aydemir kimdir?
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Canlı yayında iş teklifi!

Canlı yayında iş teklifi!

Galatasaray'da Işıtan Gün'ün skandal bel altı paylaşımları ortaya çıktı! Camia ayaklandı, Burak Elmas'tan hemen açıklama geldi

Galatasaray'da Işıtan Gün'ün skandal bel altı paylaşımları ortaya çıktı! Camia ayaklandı, Burak Elmas'tan hemen açıklama geldi

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.