Survivor All Star 2022'nin iddialı isimlerinden biri olan Ogeday Girişken'in hayatı merak konusu oldu. Ogeday Girişken, birden fazla ekran önü projesinde de yer aldı. Peki Ogeday Girişken kimdir? Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken 29 yaşındadır. Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü tamamladı. Fenerbahçe'de kürek sporu dalında bulundu.

Dünya çapında yapılan Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. olarak bitirdi. Survivor'dan sonra dizilerde de oynayan Ogeday Girişken Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinde bulundu.

