Oğlak Burcu Özellikleri

23 Aralık - 20 Ocak tarihlerinde doğan insanların mensubu olduğu Oğlak burcunun yönetici gezegeni Satürn’dür. Toprak/öncü grubunda olan Oğlaklara uğur getiren renkler yeşil ve kahverengi, uğurlu günleri ise cumartesidir. Uğurlu taşları lal ve grenadır. Oğlakların iyi anlaştığı burçlar Yengeç ve Balık, geçinmekte güçlük çektikleri burç ise Akreptir. OĞLAK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ Kendilerinden emin olmaları, güçlü kişiliklere sahip olmaları ve sarsılmaz yapılarıyla dikkat çeken Oğlaklar, tüm bu özelliklerini dış görünüşleriyle çevredeki diğer insanlara yansıtırlar. Hayatlarındaki diğer insanlara az mesafeli yaklaşsalar bile içten içe sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyarlar. Kendi düşüncelerine çok önem veren Oğlakların özgüvenleri de yüksektir. Maddiyata eğilimli karakter yapıları vardır, yaşamlarında iş ve para çoğu zaman aşktan önce gelir. Her zaman kazanmayı ve galip gelmeyi düşünürler, bunu amaç edinirler. Doğruluğuna inandıkları kuralların dışına pek çıkmazlar, hayatlarındaki diğer insanların da bu kurallara uymasını isterler. Bu alanda oldukça inatçı bir karakter sergilerler ve onların bu tavrı zaman zaman etraflarındaki diğer insanları bıktırabilir. Oğlaklar genelde ciddi bir görünüşe sahip olurlar ve üstlerindeki sorumluluklarının farkında olmalarıyla dikkat çekerler. Onlara ağır gelen bir sorumluluk olsa bile o sorumluluktan kaçmazlar.

Oğlaklar için bir diğer önemli nokta da gelenek ve göreneklerdir. İlk defa deneyimleyecekleri farklı şeylere çok da sıcak bakmazlar. Çekingen bir tavır sergilerler. Mantıklı ve sabırlı yapılarıyla diğer birçok burçtan ayrılırlar. İçinde bir mantıksızlık ya da çelişki barındıran her şeye karşı çok hassas bir tavır sergilerler. Onların sabırlı ve mantıklı yaklaşımları, diğer insanları daha kolay anlamalarına yardımcı olur. Oğlakların iyilik perisi zamandır. Zamanı kullanma konusunda oldukça mahir olan Oğlakların bu sayede hamle yetenekleri her zaman üst düzey olur. Zaman konusundaki avantajlarını aşk ve iş hayatlarının yanı sıra sosyal hayatta da pek sık kullanırlar. Oğlaklar için bir diğer anahtar nokta azimdir. Oğlaklar için hayat ikiye ayrılır; 35 yaş öncesi ve sonrası olmak üzere. Oğlaklar orta yaşa geldikleri zaman Satürn’ün etkisini üstlerinde hissederler ve bir değişim geçirirler. Kadın ya da erkek fark etmeksizin tüm Oğlaklar 35’e gelene kadar kendilerini bulmak için bir arayış içerisinde olurlar. Kişilik olarak kendilerinden memnun olmazlar fakat hayatlarının ikinci döneminde karakterleri oturur ve deneyim sahibi bireyler olarak yaşamlarını sürdürürler. Oğlaklar için sonradan açılan insanlar demek pek de yanlış değildir.

Hem Oğlak erkeklerinin hem de Oğlak kadınlarının karşı cinsle münasebetlerde kendilerini geç keşfettikleri söylenebilir. Bununla beraber iş hayatlarındaki başarıları da diğer burçlara kıyasla daha geç ortaya çıkabilir. Oğlaklar hayatı ne kadar fazla ciddiye alırsa başarı o kadar çok ve kolay şekilde onlara gelecektir. Oğlakların hassas bir yapısı olduğu ve bu yapıları yüzünden hastalık seviyesine varan sonuçların ortaya çıkabileceği de bilinir. Oğlaklar için içlerinde besledikleri duyguları ifade etmek çok zor bir meseledir. Kendi kendilerine yeten ve azimli imaja sahip olmaları Oğlakları bazen katı yürekli insanlar olarak gösterebilir fakat bu doğru değildir. Çünkü dıştan ne kadar soğuk görünseler de içten o kadar sıcaklardır. Kalpleri sadakat ve iyi niyet besler. Hem sevgili hem de arkadaş olarak güvenilir kişilerdir. Alçak gönüllü bir karakterleri vardır fakat bunun yanı sıra bir iş yaparak adlarını tarihe yazmak, unutulmamak da isterler. Attıkları adımlarla gelecek nesillere yarar sağlamayı kendilerine hedef bellerler. Para konusunda tutucu bir tavır takınırlar fakat aşk yaşamlarında ihtiyatlıdırlar. Hırslı yapıları ile kararlı duruşları sayesinde hedefe daha kolay ulaşırlar. Fakat fazla hırs onlar için iyi değildir, eğer hırslarıyla sonuca ulaşıp mutlu olmak istiyorlarsa daha ılımlı bir tavır takınmaları doğru olacaktır.

OĞLAK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Oğlaklar genelde kısa boy ve ince bedene sahip olurlar. Uzun ve ince yüz hatlarına sahip Oğlakların belirgin çeneleri ve genelde siyah saçları olur. Dar bir bedene ve uzun bacaklara sahiplerdir. Genelde çıkıntılı dizleri vardır, yüz yapıları güzeldir. Fotojeniklerdir. Seneler geçtikçe daha da gençleşen ciltleri vardır. OĞLAK BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Oğlaklar geleceklerini detaylı olarak planlamak isterler ve bu yüzden de bolca kuruntulara kapılıp depresyona girmeye eğilimli olurlar. İşlerini çok sevip onunla çok meşgul oldukları için insanlarla çok da kolay ilişki kurmazlar. Ama kendilerini yalnız da hissetmezler. Ciddi, tutucu ve güçlü iradeye sahip olmalarıyla tanınırlar. Çalışkanlıkları sayesinde kısa sürede kolayca diğer insanların saygısını elde etmeyi başarırlar. Gerçek Oğlakların çok temel iki özelliği bulunur. Bunlar dürüst ve güvenilir olmaktır. Görev duyguları fazla gelişmiştir ve kimi durumlarda diğer insanların başarısızlıklarına abartılı bir yaklaşımla bakarlar. Oğlaklar sırdaş olma konusunda da çok iyilerdir. Maddiyat ile ilgili konularda tutumlu davranmalarıyla bilinmelerine rağmen eli açık insanlar olduklarını da söylemek mümkündür. Geleneklerine bağlı olurlar, yeni şeylerle karşılaşmaktan ve farklı şeyleri ilk kez denemekten çekinirler. Duygusal özgürlüğü benimsemek konusunda zorluk yaşarlar. Bu yüzden kendilerinden alt kuşaktaki insanlarla sürtüşmeler içerisine girebilirler.

OĞLAK BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Oğlaklar kimi zaman ketum ve mesafeli bir imaj sergileyebilir, bu yüzden çevreleri tarafından soğuk insanlar olarak algılanabilirler. Kuşkucu oldukları için romantik ilişkilerinde problem yaşayabilirler, bazen partnerlerine zorluk çıkarabilirler. Tutumlu tavırları kimi zaman cimriliğe kaçabilir, bu da sosyal ortamlarda eleştiriye maruz kalmalarına sebep olabilir. Eğilmez ve dik başlı bir yapıları vardır. Hedefe ulaşma konusunda bu iyi bir durum olsa da ikili ilişkilere bazen zarar verebilir. Tutucu oldukları için yeni şeyler denemekten kaçınabilirler. İşe daha çok odaklandıkları için bazen yalnız kalabilirler. Karamsar bir tavırla olaylara bakma eğilimleri de bulunur. Sadakat onlar için çok önemlidir, karşı cinse kolay kolay güvenemezler. Bu yüzden romantik ilişkilerde fırsat tepme ihtimalleri yüksektir. Empati yaparken sıkıntı yaşayabilirler, karşıdaki insanı anlamak konusunda bazen güçlük çekebilirler. OĞLAK BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ Oğlak kadınları evcimen, neşeli, çalışkan, hırslı ve dürüst karakterleriyle ön plana çıkarlar. Güçlü olma konusunda istekleri vardır ve güçlü olmak adına her şeyi yapar, büyük çaba gösterirler. Kültürel ve bilgisel açıdan da bir zenginlikleri vardır. Oğlak kadınları karamsar ruh haline sahip olabilirler ve bu yüzden kendi önlerine duvar örüp kendilerine engel koyma ihtimalleri yüksektir. Ama hırslı ve güçlü yapılarıyla bunu aşmak da kendi ellerindedir. Kendilerinden emin olan Oğlak kadınları etraftaki insanlara kolay kolay güvenmez ve tutucu bir tavır sergilerler.