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Öğle yemeğinden sonra diş fırçalamak gerekli mi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Diş macunu kullanımı ve diş fırçalama oranları dünyanın gelişmiş ülkelerine göre Türkiye’de oldukça geride bulunmakta. Ağız sağlığının sadece dişleri değil tüm vücut sağlığını etkilediğini söyleyen uzmanlar, diş fırçalama ve diş bakımı konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer'den diş fırçalama konusunda uyarılar...

Öğle yemeğinden sonra diş fırçalamak gerekli mi?

“Dişler öğle yemeklerinden sonra da fırçalanmalı” diyen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, “Türkiye’de insanlar değil ofislerine fırça götürmeyi, dişlerini günde bir kez bile fırçalamıyor. Bu da sadece ağzımızı değil, tüm vücudumuzu etkiliyor” diyerek uyarıyor.

Yayınlanan istatistiklere göre Türkiye’de diş macunu kullanımı ve diş fırçalama oranları dünyanın gelişmiş ülkelerine göre oldukça geride bulunuyor. Türkiye’de yılda bir kişiye bir diş fırçası bile düşmezken, her iki evden birine hiç diş fırçası girmiyor. Üç kişiden biri ise dişlerini günde bir kez bile fırçalamıyor.

ÇENE KEMİĞİ ERİYEBİLİR!

Ağzımızda meydana gelen her türlü olumsuzluk, diş sağlığının bozulmasına yol açıyor. Ağız içinde dişlerin önemli görevleri bulunuyor. Bu görev sadece besinlerin parçalanması ve öğütülmesi olmayıp konuşma ve görünüm üzerinde de etki yapıyor. Dişleri eksilmiş kişilerin bazı sesleri çıkarabilmeleri zorlaşıyor, çiğneme ve ısırmada zorluklarla karşılaşılıyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalığın diş çürükleri ve diş eti iltihaplanmaları olduğunu belirtiyor. Diş eti hastalıkları kimi zaman diş yuvasının bulunduğu çene kemiğinin erimesine kadar etki edebiliyor. Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkilediği için dişler sürekli enfeksiyon odağı haline gelip kalp, böbrek, eklem gibi yapılarda önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

BAĞIŞIKLIK ZAYIFLIYOR

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, “Havaların soğuması, grip, üst solunum yolu hastalıkları gibi artan salgın hastalıklar; genel sağlık sisteminin bozulmasına da sebep olabiliyor. Vücuttaki bağışıklık sistemi zayıflayınca, bu zayıflayan bağışıklık sisteminin sonucunda da daha başka hastalıklara sebep olabiliyor. Bu hastalıklar da kendini diş ve diş etlerinde gösteriyor; diş eti kanamaları, ağız kokuları, diş sıkmalar ve buna bağlı olarak çene problemleri daha sık görülmeye başlanıyor. Bu yüzden mutlaka öğle yemeklerinden sonra da diş fırçalama alışkanlığı kazanılmalı. Ofiste mutlaka diş fırçası ve macun bulundurulmalı” dedi.

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diş fırçalamak diş sağlığı

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