Oğlu da ünlü çıkmıştı! Seher Dilovan'ın oğlu Eurovision'da İsviçre'yi temsil etmek istiyor

Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı Linet'in, İsrail'i Eurovision'da temsil etmek için XFactor yarışmasına katılmasının ardından, türkücü Seher Dilovan'ın oğlunun da İsviçre için yarışmak istediği ortaya çıktı.



Kısa bir süre önce oğlu Alan Dere ile "Tadım Tuzum" adlı şarkıda düet yapan Dilovan, "Müzik Habercisi" adlı radyo programında Michael Kuyucu’nun sorularını yanıtladı. Sanatçı, Alan Dere’nin İsviçre adına Eurovision Şarkı Yarışması finallerine hazırlandığını açıkladı.

OCAK AYINDA BELLİ OLACAK

Dilovan, "Alan Dere, İsviçre’de şu anda. İsviçre için Eurovision için hazırlıklara başladı, şarkısını yaptı, sundu, sonuç bekliyoruz. Ocak ayının başı gibi inşallah güzel bir haber gelirse kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.



