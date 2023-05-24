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Oğlu işteyken gelininin evine girdiğini görünce... Gece yarısı korkunç olay! Seslere komşular koştu

24.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Kozcağız beldesinde gece yarısı saatlerinde bir dehşet yaşandı. 58 yaşındaki R.K., oğlu işte olduğu sırada, üst katta oturan gelini 31 yaşındaki T.K.'nin evine gelen 29 yaşındaki esnaf Aykut Yıldız'ı çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası R.K. ve gelini T.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Oğlu işteyken gelininin evine girdiğini görünce... Gece yarısı korkunç olay! Seslere komşular koştu

Korkunç olay, bugün saat 02.00 sıralarında Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Beldede esnaflık yapan Aykut Yıldız, eşi işte olduğu sırada T.K.’nin evine gitti.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Bu sırada T.K.'nin alt katta oturan kayınpederi R.K., Aykut Yıldız'ın gelinin evine girdiğini fark etti. Üst kata çıkan R.K. ile Aykut Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.K., Aykut Yıldız’ı göğsünden bıçakladı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen sesler üzerine komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma R.K. ve gelini T.K.’yi gözaltına aldı. (DHA)

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