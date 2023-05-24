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  4. Tartışmayı duyan geldi, ortalık meydan savaşına döndü! Ev sahibi - kiracı kavgasında demir çubukla kadına saldırdı: Dehşet anları böyle görüntülendi

Tartışmayı duyan geldi, ortalık meydan savaşına döndü! Ev sahibi - kiracı kavgasında demir çubukla kadına saldırdı: Dehşet anları böyle görüntülendi

24.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi ile kiracı arasındaki tartışma büyüdü, haberi duyan tarafların yakınlarının da gelmesiyle meydan kavgasına dönüşen olaya bıçak, taş, sopa ve demir çubuklar karıştı. Yaralanan 4 kişiden biri okulun bahçesine sığınırken yardımına veliler ve öğretmenler koştu. İstanbul'da meydana gelen kavgaya karışanlardan birinin elinde demir çubuk ile bir kadına saldırmaya çalıştığı anların da yer aldığı görüntüler anbean kameraya yansıdı.

Tartışmayı duyan geldi, ortalık meydan savaşına döndü! Ev sahibi - kiracı kavgasında demir çubukla kadına saldırdı: Dehşet anları böyle görüntülendi

Bıçak darbeleri havada uçuştu, demir çubuklarla dehşet saçtılar! Ev sahibi - kiracı kavgası sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sultangazi'de yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü tatışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Durumdan haberdar olan tarafların yakınları da olay yerine gelince kavga büyüdü. Bıçak, taş, sopa ve demir çubuklarla birbirlerine saldıran tarafların kavgasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bıçak darbesiyle yaralanan bir kişi, çevredeki bir okulun bahçesine sığındı. Bahçede yere yığılan kişinin yardımına veliler ve öğretmenler koştu.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi kendi imkanları ile özel bir hastaneye giderken, diğer 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşananlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirlerine saldırdığı, bir kişinin yere düştüğü ve kısa bir sonra yerden kalkıp olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

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Kavgaya karışan bir grubun ellerinde sopa ile park halindeki bir aracın yanına geldiği, grupta bulunan 2 kişinin yaralandığı ve otomobile bindirildiği de görülüyor. Grubun bulunduğu yere bir kadının geldiği, gruptakilerin birinin elindeki demir çubukla kadına saldırmaya çalıştığı, yanındakilerin araya girerek müdahale ettiği ve kadını uzaklaştırdığı anlar da kameraya yansıyor.

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(DHA)

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kavga Kiracı ev sahibi

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