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  4. Oğlunun yönettiği erotik filmde oynamıştı! Bu sefer de soyundu

Oğlunun yönettiği erotik filmde oynamıştı! Bu sefer de soyundu

20.11.2023 15:11 | Son Güncelleme:
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Oyuncu ve model Elizabeth Hurley yine adından söz ettirmeyi başardı. Daha önce oğlunun erotik filminde rol almasıyla dikkat çeken oyuncu bu sefer de çırılçıplak soyundu.

Austin Power: International Man of Mystery filmindeki rolünden tanınan Elizabeth Hurley, aynı zamanda genç görünümü ve güzelliğiyle de ünlü. 57 yaşındaki Hurley cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

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58 yaşındaki güzel oyuncu Elizabeth Hurley'in oğlu Damien'in yönettiği yeni bir erotik gerilim filmi olan 'Strictly Confidential'de rol alması gündeme bomba gibi düşmüştü. Çıplaklık konusunda oldukça açık olan isim yine şaşırtmadı.

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Ünlü isim bu sefer Tayland tatilinden pozlarını paylaştı. Saunaya girerken fit vücudunu sergileyen Elizabeth Hurley yine hayranlarından tam not aldı.

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FİT GÖRÜNÜMÜNÜN SIRRI

58 yaşındaki oyuncu fit görünümü için beslenmesine oldukça dikkat ediyor. İşlenmiş gıdaların vücuda olan zararlarının farkında olduğu için çok fazla şeker, tuz ve yağ içeren besinler tüketmiyor. "Basit, doğal, kolay yiyecekler severim. Çok fazla kimyasal ve katkı maddesi içeren yiyecekleri gerçekten sevmiyorum. Yerel olarak yetiştirilen yiyecekleri yemeye çalışırım. Genellikle evde kendim pişiririm" diyor.


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