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Öğrencileri taşıyan okul servisi 50 metrelik uçurumdan düştü! Otobüsün içindekiler arı saldırısına uğradı: 4 kişi hayatını kaybetti

10.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika’da yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. Öğrencileri taşıyan bir okul servisi kaza yaparak 50 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Korkunç kazadan mucizevi bir şekilde kurtulmayı başaran öğrenciler bu kez de uçurumun dibindeki arı yuvalarından çıkan hayvanların saldırısına uğradı. Arı saldırısında 4 öğrencinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öğrencileri taşıyan okul servisi 50 metrelik uçurumdan düştü! Otobüsün içindekiler arı saldırısına uğradı: 4 kişi hayatını kaybetti

Orta Amerika'da Nikaragua'nın San Sebastian De Yali bölgesinde La Rica yolu üzerinde bir okul otobüs kaza yaptı. 45 kişinin bulunduğu otobüs bir anda 50 metrelik uçurumdan düştü. Mekanik bir arıza nedeniyle sürücünün aracın kontrolünü kaybettiği ifade edildi.

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50 metrelik uçurumdan düştükten sonra bir kahve tarlasında durmayı başaran otobüsün içindeki yolcular kazanın şokunu atlatmamışken bu kez de arı saldırısına maruz kaldı. 45 yolcunun tamamının ilk kazada sağ kurtulduğu belirtilirken arı saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ÇEVREDEKİLER ULAŞAMADI

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Otobüsün içinde bulunanlara çevredekiler yardımcı olmak için hamle yaptı ancak kızgın arıların hareketleri nedeniyle ulaşamadılar. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaraları kurtararak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden alınan görüntülerde yolcuların bedenlerindeki arı sokması izleri dikkatlerden kaçmadı.

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Nikaragua arı okul servisi kaza servis

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