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  4. Okulda akılalmaz olay! Cep telefonunu almak isteyen öğretmeniyle kavga etti... Yüzüne biber gazı sıktı

Okulda akılalmaz olay! Cep telefonunu almak isteyen öğretmeniyle kavga etti... Yüzüne biber gazı sıktı

09.05.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir öğrenci ders sırasında bir öğretmenin telefonuna el koymasının ardından telefonunu geri isteyen öğrenci ortalığı birbirine kattı. Öğretmeniyle kavga eden öğrenci telefonunu geri alamaması üzerine öğretmeninin yüzüne biber gazı sıktı. Biber gazının etkisiyle gözlerini yanan öğretmen acı içinde kıvranarak dizlerinin üzerine çöktü. Olay diğer öğrencilerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee kentindeki bir lisede öğretmen ve öğrenci arasındaki kavga ülke gündemine yerleşti. Reddit’te paylaşılan görüntülerde ders sırasında bir kız öğrenci cep telefonuyla oynadığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Cep telefonuna el konulan kız öğrenci ders bitiminde öğretmeninin yanına giderek telefonunu geri istedi. Öğretmeninin telefonu vermemesi üzerine ikili arasında bir tartışma başladı. İkili arasında şiddetlenen kavgada kız öğrenci okul koridorunda kavga ettiği öğretmeninin gözüne biber gazı sıktı.

DİĞER ÖĞRENCİLER SANİYE SANİYE İZLEDİ

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Kız öğrenci okul ödevlerinin cevaplarını bulmak için ders sırasında cep telefonunu kullandığını söyleyerek öğretmeninden telefonunu geri istedi. Ancak öğretmeni telefonunu vermek istemedi. Bunun üzerine koridorda öğretmen ve öğrenci arasında dakikalarca süren tartışmada sesler yükseldi. Diğer öğrencilerin gözü önünde devam eden tartışmada kız öğrenci öğretmenine biber gazı sıkarak tepki gösterdi.

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Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerin sonrasında çoğu kullanıcı kız öğrencinin okuldan atılması gerektiğini savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Haklı değil. Üstelik dadece davranışından dolayı değil okulda silah bulundurduğu için okuldan uzaklaştırılması gerekiyor. Bu öğrenciler arasında yaşanan bir tartışma olabilirdi ve sonuçları ağır olabilir” yorumunu yaptı.

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