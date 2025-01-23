Öğrencisiyle ilişkisi mesajlarla ifşa edildi! 'Rızaya dayalı' diyerek kendisini savundu: Daha fazla kanıt çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Eski bir öğretmen, çok sayıda mağdurun bulunduğu büyük bir cinsel istismar skandalından sonra tutuklanarak ceza aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland bölgesinde öğretmen olarak görev yapan Bendann, beş adet çocuk cinsel istismarı , üç adet çocuk cinsel istismarı materyali bulundurma ve bir adet siber taciz suçundan suçlu bulundu. İlk olarak 2023'te bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandı.

TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ

2017-2019 yılları arasında çekilen video görüntülerinde Christopher Bendann'ın öğrencileriyle uygunsuz ilişkileri ortaya çıktı. Bu videolarda, o sırada 16 ve 17 yaşında olan bir öğrencisiyle görüşüyordu. Aynı öğrenciyi telefon mesajlarıyla sürekli olarak siber takip ettiği ve karşılığında açık mesajlar talep ettiği söylendi.