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  4. Öğrencisiyle ilişkisi mesajlarla ifşa edildi! 'Rızaya dayalı' diyerek kendisini savundu: Daha fazla kanıt çıktı

Öğrencisiyle ilişkisi mesajlarla ifşa edildi! 'Rızaya dayalı' diyerek kendisini savundu: Daha fazla kanıt çıktı

23.01.2025 09:50
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Christopher Bendann isimli eski bir öğretmen öğrencilerinden biriyle yaşadığı uygunsuz ilişkinin ortaya çıkmasından sonra 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bendann öğrencisiyle ilişkisinin rızaya dayalı olduğunu iddia ederek kendisini savundu. Ancak mahkemede Bendann'ın diğer öğrencilerle de yakın ilişkiler kurduğunda dair kanıtlar ortaya çıktı.

Öğrencisiyle ilişkisi mesajlarla ifşa edildi! 'Rızaya dayalı' diyerek kendisini savundu: Daha fazla kanıt çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Eski bir öğretmen, çok sayıda mağdurun bulunduğu büyük bir cinsel istismar skandalından sonra tutuklanarak ceza aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland bölgesinde öğretmen olarak görev yapan Bendann, beş adet çocuk cinsel istismarı , üç adet çocuk cinsel istismarı materyali bulundurma ve bir adet siber taciz suçundan suçlu bulundu. İlk olarak 2023'te bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandı.

TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ

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2017-2019 yılları arasında çekilen video görüntülerinde Christopher Bendann'ın öğrencileriyle uygunsuz ilişkileri ortaya çıktı. Bu videolarda, o sırada 16 ve 17 yaşında olan bir öğrencisiyle görüşüyordu. Aynı öğrenciyi telefon mesajlarıyla sürekli olarak siber takip ettiği ve karşılığında açık mesajlar talep ettiği söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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