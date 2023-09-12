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Öğretmen alımlarında 45 dakikalık kameralı mülakat! Erdoğan 'kaldıracağız' demişti ama... Milli Eğitim Bakanı açıkladı

12.09.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı canlı yayında yaptığı 'mülakat' açıklaması gündem yarattı. Atanmayı bekleyen öğretmen adayları "Mülakat ne zaman kalkacak?" diye merak ederken, Bakan Tekin, mülakat sisteminin kalkmayacağını tam tersine 45 dakikaya çıkarılacağını açıkladı. Söz konusu açıklama sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar AK Parti'nin seçim beyannamesine de giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kamuda mülakatları kaldıracağız" açıklamasını hatırlattı.

Öğretmen alımlarında 45 dakikalık kameralı mülakat! Erdoğan 'kaldıracağız' demişti ama... Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Habertürk TV'de Kemal Öztürk'ün sorularını cevaplayan Bakan Tekin'in 'mülakat' açıklaması ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kamuya atanmayı bekleyen öğretmen adayları "Mülakat ne zaman kalkacak?" sorusuna yanıt ararken, Bakan Tekin ise mülakat sisteminin kalkmayacağını ve 45 dakikalık yeni mülakat sisteminin hayata geçirileceğini açıkladı.

"45 DAKİKALIK MÜLAKATA ALINACAK"

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı;

"Şuan üzerinde çalışıyoruz ama şöyle bir projeksiyonumuz var. Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jurinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak. Bu mülakatta kendisine sorulan konuyla ilgili konuşması ve anlatması istenecek. Ayrıca bu 45 dakikalık süre içeriğinde öğretmen adayı yazılı bir beyan da verecek.

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"KAMERA KAYDINA ALINACAK"

Tüm bu süreç kamera ile kayıt altına alınacak. Bu sayede hem torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz hem de adayların üniversitede öğrendiklerini ne kadar özümsediklerini ölçmek istiyoruz"

ERDOĞAN 'MÜLAKATLARI KALDIRACAĞIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan 2023 Salı günü katıldığı AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti.

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Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ne de bu şekliyle giren 'mülakatlar' hakkında şunları söylemişti:

"Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız."

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