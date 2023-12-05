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    4. Öğretmen öğrencisiyle arabada cinsel birliktelik yaşarken veli tarafından basıldı! Çocuğunu fark eden anne durumu polise haber verdi

    Öğretmen öğrencisiyle arabada cinsel birliktelik yaşarken veli tarafından basıldı! Çocuğunu fark eden anne durumu polise haber verdi

    05.12.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmenlik yapan bir kadın ismi açıklanmayan öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı sırada velisine yakalandı. Çocuğunun davranışlarından şüphelenerek takip etmeye karar veren anne, oğlu ve öğretmenini park halindeki bir aracın içinde cinsel birliktelik yaşarken yakaladı. Veli durumu anında polise bildirerek suç duyurusunda bulundu.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde öğretmenlik yapan Gabriela Neufeld isimli bir kadın öğrencisiyle ilişki yaşadığı iddiası nedeniyle gözaltına alındı. Biyoloji öğretmenliği görevinden istifa eden Neufeld tutuklandı ve ağır cinsel aktivitede bulunmakla suçlandı. Mahkeme çiftin en az beş cinsel birliktelik yaşadıklarının tespit edildiğini söyledi.

    ANNESİ ŞÜPHELENEREK TAKİP ETTİ

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    18 yaşındaki oğlunun Neufeld ile ilişkisi olduğuna dair söylentiler duyduktan sonra anne onu cep telefonu aracılığıyla takip etmeye karar verdi. Oğlunun ragbi antrenmanında olduğunu söylemesine rağmen cep telefonu aracılığıyla yerel bir otoparkta olduğunu fark eden anne harekete geçti. Olay yerine gittiğinde anne, oğlu ve öğretmenini cinsel birliktelik yaşarken yakaladı ve durumu polise bildirdi.

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