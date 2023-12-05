Öğretmen öğrencisiyle arabada cinsel birliktelik yaşarken veli tarafından basıldı! Çocuğunu fark eden anne durumu polise haber verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde öğretmenlik yapan Gabriela Neufeld isimli bir kadın öğrencisiyle ilişki yaşadığı iddiası nedeniyle gözaltına alındı. Biyoloji öğretmenliği görevinden istifa eden Neufeld tutuklandı ve ağır cinsel aktivitede bulunmakla suçlandı. Mahkeme çiftin en az beş cinsel birliktelik yaşadıklarının tespit edildiğini söyledi.

ANNESİ ŞÜPHELENEREK TAKİP ETTİ

18 yaşındaki oğlunun Neufeld ile ilişkisi olduğuna dair söylentiler duyduktan sonra anne onu cep telefonu aracılığıyla takip etmeye karar verdi. Oğlunun ragbi antrenmanında olduğunu söylemesine rağmen cep telefonu aracılığıyla yerel bir otoparkta olduğunu fark eden anne harekete geçti. Olay yerine gittiğinde anne, oğlu ve öğretmenini cinsel birliktelik yaşarken yakaladı ve durumu polise bildirdi.