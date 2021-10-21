HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öğretmene okul bahçesinde darp

Öğretmene okul bahçesinde darp

21.10.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da bir öğretmen, çocuğu için ‘disleksi’ raporu almasını istediği annenin yanındaki şahıs tarafından darp edilip hastanelik oldu.

Öğretmene okul bahçesinde darp

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Atatürk İlkokulu’nda meydana geldi. 3. öğretmeni Cesur Hasırcı, iddiaya göre sınıfında öğrenim gören bir öğrencisinin velisi olan G.D., kendisi ile görüşmek isteyince okul bahçesine çıktı. Burada G.D., ve yanında bulunan B.D. isimli şahıs ile görüşmeye başlayan Hasırcı, bir süre sonra B.D.’nin yumruklu saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kafasına aldığı yumruk darbeleri ile fenalaşan Hasırcı yere düştü. Hasırcı’nın saldırıya uğradığını gören okul güvenlik görevlisi ise tarafları müdahale edip ardından polis ve 112 Acil servise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri darp edilen Hasırcı’yı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hasırcı burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede müşahede altında tutuldu.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise G.D. isimli kadın ile yanında bulunan B.D. ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM O ANDA"

Olay sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan ve yaşananları anlatan Hasırcı, olayın öğlen saatlerinde gerçekleştiğini ifade etti. Hasırcı, “Velim benimle görüşmek istediğini söylemiş güvenlik görevlisine. Görüşmeye indiğimde yeni konuşmaya başlamıştık ki, velinin yanındaki beyefendi birden başıma yumruk atmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım o anda. Başım döndü, midem bulandı, kalbim sıkıştırmaya başladı ve o esnada güvenlik görevlileri araya girdi. Sonra ambulans çağırdık sonra buraya (hastaneye) geldik” dedi.

"BEN DAHA FAZLA İLGİ İSTİYORUM"

Olayın disleksi raporu meselesinden dolayı yaşandığını dile getiren Hasırcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Velim, neden ilgilenmiyorsun benim çocuğumla? Ben daha fazla ilgi istiyorum. Bende kendisine ‘ben bütün çocuklarla ilgilenirim, sizin çocuğunuzla daha fazla ilgi gösteririm ama rapor istedim çocuktan, çünkü çocuğun disleksi olduğunu söyledi.’ Herhalde konu bu çünkü almak istemediğini söylemişti raporu. Konu böyle büyüdü.”

Öte yandan, G.D. ile B.D. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. (İHA)

Okulda dehşet: Sınıf arkadaşını sırtından bıçakladıOkulda dehşet: Sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurduTanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurdu
Türkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyorTürkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyor
Türkiye'nin girişimi sonuç verdi, satışı durdurulduTürkiye'nin girişimi sonuç verdi, satışı durduruldu
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.