Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Öğretmenin karşısına geçerek dans eden öğrencilerin videosu tepki çekti! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Öğretmenin karşısına geçerek dans eden öğrencilerin videosu tepki çekti! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 14:15
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İzmir Konak'ta bir lisede kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. İki öğrenci öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kullanıcıların eleştiri oklarının hedefi oldu.

    İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Öğretmenlerinin karşısına geçen öğrenciler öğrenciler o anları cep telefonuyla kaydederek 'Usta okuldan atıldık' notuyla paylaştı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

    kapak2

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir görüntülerdeki öğrencilerin öğretmenlerine saygısızlık yaptığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

    kapak13

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl bir saygısızlık bu" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Öğretmenlere sabır diliyorum" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Hareketi uygunsuz bulununca spor salonundan kovuldu

    Hareketi uygunsuz bulununca spor salonundan kovuldu

     Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

    Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

     Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

    Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

     'Aha dayıya sor' diyerek ünlenmişti! O gencin değişimi sosyal medyada gündem oldu

    'Aha dayıya sor' diyerek ünlenmişti! O gencin değişimi sosyal medyada gündem oldu

     Yetişkin film yıldızı isyan etti! ''Hepimiz seks yapıyoruz''

    Yetişkin film yıldızı isyan etti! ''Hepimiz seks yapıyoruz''


    youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Doğumhanede şok! Erkek bebek beklerken kız bebekle karşılaştılarDoğumhanede şok! Erkek bebek beklerken kız bebekle karşılaştılar
    Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdıTuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı
    Yere çöküp poz verdi! "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık"Yere çöküp poz verdi! "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Öğretmen İzmir öğrenci
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

    Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

    Çalışanlar dikkat! Yargıtay bunu yapanı affetmedi: 2 yıl 1 ay hapis cezası

    Çalışanlar dikkat! Yargıtay bunu yapanı affetmedi: 2 yıl 1 ay hapis cezası

    Yere çöküp poz verdi! "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık"

    Yere çöküp poz verdi! "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık"

    Tam 55 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

    Tam 55 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

    Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

    Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

    Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı

    Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

    Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

    Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.