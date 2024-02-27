Öğretmenin karşısına geçerek dans eden öğrencilerin videosu tepki çekti! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Öğretmenlerinin karşısına geçen öğrenciler öğrenciler o anları cep telefonuyla kaydederek 'Usta okuldan atıldık' notuyla paylaştı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir görüntülerdeki öğrencilerin öğretmenlerine saygısızlık yaptığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl bir saygısızlık bu" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Öğretmenlere sabır diliyorum" yorumunu ekledi.







