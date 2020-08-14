Oğulcan Engin’den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na aşk iltifatı!

Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ilişkilerinin başındaki çekingen tavırları üzerinden atmayı başardı. Başlarda sosyal medya hesaplarına fotoğraf koyma konusunda bekleyen çiftten şimdilerde peşi sıra romantik paylaşımlar geliyor.Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen’le tekne tatiline çıkan çift güvertede çekildikleri pozları paylaşmayı sürdürüyor.

Son olarak güzel oyuncunun yaptığı paylaşım dikkatleri çekmeyi başardı. Çizgili tişörtü ve kot şortuyla poz veren Eyüboğlu’nun üzerinde tişörtü daha öncesinde Oğulcan Engin giymişti.



Sevgilisinin tişörtünü giyen başarılı oyuncunun fotoğrafına Oğulcan Engin’den aşk dolu bir yorum geldi. Oğulcan Engin sevgilisinin paylaşımına “Sana daha çok yakıştı” yorumunu ekledi. Ünlü sanatçı ise sevgilisinin yorumuna gülmeyi tercih etti.