MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğulcan Engin’den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na aşk iltifatı!

Oğulcan Engin’den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na aşk iltifatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Mart ayından beri ilişki yaşayan Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu Ege’nin mavi sularında çıktıkları tekne tatiline dolu dizgin devam ediyor. Çift tatilinden romantik anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Oğulcan Engin’den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na aşk iltifatı!

Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ilişkilerinin başındaki çekingen tavırları üzerinden atmayı başardı. Başlarda sosyal medya hesaplarına fotoğraf koyma konusunda bekleyen çiftten şimdilerde peşi sıra romantik paylaşımlar geliyor.Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen’le tekne tatiline çıkan çift güvertede çekildikleri pozları paylaşmayı sürdürüyor.

Oğulcan Engin sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’yla tatilin tadını çıkartıyor!Oğulcan Engin sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’yla tatilin tadını çıkartıyor!

Son olarak güzel oyuncunun yaptığı paylaşım dikkatleri çekmeyi başardı. Çizgili tişörtü ve kot şortuyla poz veren Eyüboğlu’nun üzerinde tişörtü daha öncesinde Oğulcan Engin giymişti.
ezgi eyiboğlu2
Sevgilisinin tişörtünü giyen başarılı oyuncunun fotoğrafına Oğulcan Engin’den aşk dolu bir yorum geldi. Oğulcan Engin sevgilisinin paylaşımına “Sana daha çok yakıştı” yorumunu ekledi. Ünlü sanatçı ise sevgilisinin yorumuna gülmeyi tercih etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Sağanak yağış geliyor
İstanbul'dan acı haber geldi! Yaralı polis memuru şehit düştü
İstanbul'dan acı haber geldi! Yaralı polis memuru şehit düştü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Aamir Khan'a sürpriz! Kardeşi hediye etti...
Aamir Khan'a sürpriz! Kardeşi hediye etti...
Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü
Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

İrem Derici'den iki yıl sonra sürpriz klip!
İrem Derici'den iki yıl sonra sürpriz klip!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız fit vücuduyla dikkat çekti
Kızıyla tatilde! Fit hali dikkat çekti
Göğüs implantlarını çıkarttıran Chrissy Teigen üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu
Göğüs implantları çıktı güzel haberi duyurdu
Aslıhan Karalar'ın annesi şaşkına çevirdi! Ablası gibi...
Aslıhan Karalar'ın annesi şaşkına çevirdi! Ablası gibi...
Alessandra Ambrosio'da üstsüz paylaşım! 'Dertlerim suya karıştı'
Üstsüz paylaşım! 'Dertlerim suya karıştı'
Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’dan aşk pozu!
Orhan Gencebay’ın oğlu aşka geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.