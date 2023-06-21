Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Oğulcan Engin, iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu Miray Daner’den geçen aylarda ayrılmıştı. Bu ayrılığın sebebi olarak da Engin’in İlayda Alişan ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Söylentilerin ardından 'aşk' iddialarını yalanlayan çift, Nişantaşı'nda görüntülendi.

"ÖZEL HAYATLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM"

Birlikte bir etkinliğe katılan Engin ile Alişan, dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenince mekandan ayrı ayrı çıktı.

Oğulcan Engin, aşk hayatı ile ilgili sorulara "Özel hayatla ilgili konuşmuyorum" yanıtını verdi.

"SADECE ARKADAŞIZ"

Engin'den yaklaşık 30 dakika sonra mekandan ayrılan İlayda Alişan ise, "Arkadaşlar sadece arkadaşız. Setten çıktım, geldim. Çok yorgunum. Daha sonra konuşalım" açıklamasını yaptı.



