MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

21.06.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Miray Daner ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Oğulcan Engin'in adı ayrılığın ardından İlayda Alişan ile anılmaya başlandı. Hatta ikilinin daha önce bir mekanda birlikte eğlenirken görüldüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Oğulcan Engin, iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu Miray Daner’den geçen aylarda ayrılmıştı. Bu ayrılığın sebebi olarak da Engin’in İlayda Alişan ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Söylentilerin ardından 'aşk' iddialarını yalanlayan çift, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Oğulcan Engin

"ÖZEL HAYATLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM"

Birlikte bir etkinliğe katılan Engin ile Alişan, dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenince mekandan ayrı ayrı çıktı.

Oğulcan Engin, aşk hayatı ile ilgili sorulara "Özel hayatla ilgili konuşmuyorum" yanıtını verdi.

İlayda Alişan 2

"SADECE ARKADAŞIZ"

Engin'den yaklaşık 30 dakika sonra mekandan ayrılan İlayda Alişan ise, "Arkadaşlar sadece arkadaşız. Setten çıktım, geldim. Çok yorgunum. Daha sonra konuşalım" açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz mayosuyla büyüledi! Beğeni yağdı Beyaz mayosuyla büyüledi! Beğeni yağdı
Tartışma yaratan ayakkabılarının fiyatını duyanlar inanamadı! Tartışma yaratan ayakkabılarının fiyatını duyanlar inanamadı!
Geri dönüyor! 'Başlıyoruz' diyerek duyurduGeri dönüyor! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin İlayda Alişan Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Taksim'in göbeğinde korkunç olay! Lüks otelin balkonunda asılı bulundu

Taksim'in göbeğinde korkunç olay! Lüks otelin balkonunda asılı bulundu

Yeni asgari ücret zammı sonrası TÜRK-İŞ’ten dikkat çeken sözler!

Yeni asgari ücret zammı sonrası TÜRK-İŞ’ten dikkat çeken sözler!

Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa, altın, dolar ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa, altın, dolar ne olur?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Dikkat! Türkiye’ye de sıçradı! ‘Süper El Nino geliyor’

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Dikkat! Türkiye’ye de sıçradı! ‘Süper El Nino geliyor’

6 ay 6 bin kilometre sınırlaması için yeni karar!

6 ay 6 bin kilometre sınırlaması için yeni karar!

Günün Videosu

Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilmişti yeniden öldü

Dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilmişti yeniden öldü

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.