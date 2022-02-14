Oğuzhan Koç'un evlilik teklifini kabul eden Demet Özdemir kaç yaşındadır? Oyuncu Demet Özdemir aslen nerelidir?

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerinde rol aldığı romantik komedi türündeki Aşk Taktikleri izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Özdemir, sevgilisi şarkıcı Oğuzhan Koç'un evlilik teklifini kabul etti. Peki Demet Özdemir kimdir, aslen nereli?

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992 tarihinde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de dünyaya gelen Demet Özdemir'in ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlayan isim 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.

Sonrasında Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer alan isim, ilk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşamıştır. Özdemir daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırmıştır.

2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandıran oyuncu, FOX TV'de yayımlanan No.:309 adlı dizide de Lale karakterini canlandırmıştır.

Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterine hayat vermiş ve 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırmıştır.

Son olarak 2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.

